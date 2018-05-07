غلق سوبر ماركت لعدم وجود ترخيص وضبط أغذية منتهية الصلاحية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، غلق أحد محلات السوبر ماركت بمدينه دكرنس بعد ضبط 2880 قطعة مرقه دجاج و100 علبه جبنه و40 لتر عصائر منتهيه الصلاحية، وتقرر تحرير المحاضر الازمه، وأمر بسرعه اتخاذ الاجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حمله التفتيش الانضباطية على منافذ الأغذية بدكرنس، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وضمان جوده الأغذية المعروضة.

وأمر محافظ الدقهلية، فى بيان بتحرير 2 محضر جنحة صحية لهذه المنشأة لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية، عدم وجود ترخيص، مشيراً إلى أنه تم سحب عينات من المعروضات وإرسالها إلى المعامل للتحليل.

ووجه الشعراوى، رئيس مركز ومدينة دكرنس، للتنسيق مع مديريه القوى العاملة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وتنفيذ الغلق الإدارى للمنشأة.

وأكد المحافظ، على استمرار جهود مديرية الصحة مثمنا ما تقوم به من حـملات للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصاً على صحة وحياة المواطنين.