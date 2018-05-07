عريقات يطالب ممثلى الدول بمقاطعة افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس

رام الله (أ ش أ)

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، جميع ممثلى الدول بما فيهم أعضاء السلك الدبلوماسى ومنظمات المجتمع المدنى والسلطات الدينية بمقاطعة حفل افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس.

وقال عريقات، فى تصريح له اليوم الاثنين، أن المشاركة فى حفل الافتتاح تضفى الشرعية على قرار غير شرعى وغير قانوني، وتعزز الصمت على سياسات الاحتلال الاستعمارى والضم، واصفا مشاركة أى دولة فى هذا الحفل بالشريكة فى جريمة انتهاك حق الشعب الفلسطينى بعاصمته السيادية واستباحة أرضه.

وأضاف أن واشنطن تصر على انتهاج سياسة تشجيع الفوضى الدولية وتجاهل القانون الدولى، وقامت بناء على ذلك بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وانتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولى، بما فى ذلك قرار مجلس الأمن 478، والتزامات الولايات المتحدة تجاه عملية السلام .

وأوضح عريقات أن هذه الخطوة ليست غير قانونية فحسب، بل ستفشل أيضا بتحقيق سلام عادل ودائم بين الدولتين، مشيرا إلى أن من يحضر هذا الحفل غير القانونى يوجه رسالة تشجيع على انتهاك حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف والقانون الدولى.