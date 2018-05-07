ضبط مدير مصنع حلويات شرقية غير مرخص فى حملة تموينية بقليوب

ضبط مدير مصنع حلويات شرقية غير مرخص فى حملة تموينية بقليوبالإثنين، 07 مايو 2018 12:05 م
حملة تموينية - أرشيفية
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ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على صاحب مصنع حلويات شرقية، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص.
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالقليوبية، قيام المدعو". د 62سنه، المسئول عن مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية، دائرة قسم قليـــــــــوب، بإدارة مصنع بدون ترخيص.
بتفتيش المصنع عثر علي 2 حلة تسوية، 600 كجم جوز هند مبشور و150 كجم سكر، - 150 كجم دقيق فاخر استخراج 72 % ، 250 كجم بسبوسة لزوم التصنيع ، 50 صاج حلويات شرقية منتج نهائـــــــى ، 100 دسته جاتوه منتج نهائــــــى معد للبيع، وتولت النيابة التحقيق.
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