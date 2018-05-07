ضبط مدير مصنع حلويات شرقية غير مرخص فى حملة تموينية بقليوب

ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على صاحب مصنع حلويات شرقية، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالقليوبية، قيام المدعو". د 62سنه، المسئول عن مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية، دائرة قسم قليـــــــــوب، بإدارة مصنع بدون ترخيص.