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الإثنين، 07 مايو 2018 12:11 م
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ضبط مدير مصنع حلويات شرقية غير مرخص فى حملة تموينية بقليوب

الإثنين، 07 مايو 2018 12:05 م
ضبط مدير مصنع حلويات شرقية غير مرخص فى حملة تموينية بقليوب حملة تموينية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على صاحب مصنع حلويات شرقية، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص.
 
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالقليوبية، قيام المدعو". د 62سنه، المسئول عن مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية، دائرة قسم قليـــــــــوب، بإدارة مصنع بدون ترخيص.
 
بتفتيش المصنع عثر علي  2 حلة تسوية، 600 كجم جوز هند مبشور و150 كجم سكر،  -  150 كجم  دقيق فاخر استخراج 72 % ،  250 كجم  بسبوسة لزوم التصنيع ، 50  صاج حلويات شرقية منتج نهائـــــــى ، 100   دسته جاتوه منتج نهائــــــى معد للبيع، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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