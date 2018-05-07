ضبط أسمدة مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، وذلك لضبط الأسواق، وأسعار السلع والقضاء على السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وعدم ترويجها بين المواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير القضية رقم 753 جنح أ د ط مركز أشمون، لسنة 2018 ضد "ع. م. ت" 46 سنة مسئول عن مدشة أعلاف، وتم ضبط 10 طن ذرة صفراء مجهولة المصدر، كما تمكنت الحملة من تحرير القضية رقم 754 جنح أ د ط مركز أشمون لسنة 2018 ضد " م. ش.ا " 52 سنة مسئول عن محل أعلاف بقرية جريس دائرة المركز وتم ضبط 2 طن نخالة خشنة مجهول المصدر.

كما تمكنت الحملة من تحرير القضية رقم 755 جنح أ د ط مركز أشمون لسنة 2018 ضد " ف.ع. ب "41 سنه، مسئول عن محل أسمدة بقرية شما دائرة المركز وتم ضبط 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، وجارى مواصلة الحملات لمواجهة المخالفين .