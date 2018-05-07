video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 07 مايو 2018 10:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط أسمدة مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 07 مايو 2018 09:19 ص
ضبط أسمدة مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكبرة بالمنوفية ذرة صفراء - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، وذلك لضبط الأسواق، وأسعار السلع والقضاء على السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وعدم ترويجها بين المواطنين. 

أسفرت الحملة عن تحرير القضية رقم 753 جنح أ د ط مركز أشمون، لسنة 2018 ضد "ع. م. ت" 46 سنة مسئول عن مدشة أعلاف، وتم ضبط 10 طن ذرة صفراء مجهولة المصدر، كما تمكنت الحملة من تحرير القضية رقم 754 جنح أ د ط مركز أشمون لسنة 2018 ضد " م. ش.ا " 52 سنة مسئول عن محل أعلاف بقرية جريس دائرة المركز وتم ضبط 2 طن نخالة خشنة مجهول المصدر.

كما تمكنت الحملة من تحرير القضية رقم 755 جنح أ د ط مركز أشمون لسنة 2018 ضد " ف.ع. ب "41 سنه، مسئول عن محل أسمدة بقرية شما دائرة المركز وتم ضبط 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، وجارى مواصلة الحملات لمواجهة المخالفين . 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين المنوفية: توريد 78 ألفا و245 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تموين المنوفية

سلع مجهولة

ذرة صفراء




لا تفوتك
حرس السواحل الليبى: انقاذ 97 مهاجرا غير شرعى بينهم 29 مصريا

حرس السواحل الليبى: انقاذ 97 مهاجرا غير شرعى بينهم 29 مصريا

الاستشعار عن بُعد: يجب البحث عن موارد فى كواكب أخرى.. ومستقبل مصر فى الفضاء

الاستشعار عن بُعد: يجب البحث عن موارد فى كواكب أخرى.. ومستقبل مصر فى الفضاء

فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره

فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره

التعادل يحسم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد 2-2.. المتعة والإثارة عنوان قمة الدورى الإسبانى.. ميسي ورونالدو يسجلان ويواصلان تحقيق الأرقام القياسية.. والمناوشات والأخطاء التحكيمية عنوان المباراة

التعادل يحسم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد 2-2.. المتعة والإثارة عنوان قمة الدورى الإسبانى.. ميسي ورونالدو يسجلان ويواصلان تحقيق الأرقام القياسية.. والمناوشات والأخطاء التحكيمية عنوان المباراة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سعد

يعنى ايه

يعنى ايه حبوب ذره صفراء مجهولة المصدر ... الراجل اشتراها من الناس يعنى المفروض يسجلها في الشهر العقاري ... شوفوا الأدوية منتهيه الصلاحية والأدوية ال مفيهاش ماده فعاله ؟؟؟ مش ذره صفراء هههههه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة