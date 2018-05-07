صور.. مستشار وزير التعليم من البحيرة: لن نسمح بفشل المنظومة الجديدة

البحيرة - ناصر جودة

أكد أحمد خيرى مستشار وزير التربية والتعليم، على أهمية تطوير منظومة التعليم فى مصر بشكل جذرى من أجل مستقبل الأجيال الجديدة، مضيفًا أنه هناك مقاومة لفكرة تطوير التعليم، ولكن لن نسمح بإفشال هذا المشروع، لأنه مشروع دولة بأكملها باعتباره قاطرة التنمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر الحوار المجتمعى حول تطوير التعليم، والذى أقيم بمجمع المؤتمرات بالبحيرة، لمناقشة القرارات الأخيرة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى حول تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح مستشار وزير التربية والتعليم، أن المنظومة الجديدة تستهدف إعادة هيكلة المناهج التعليمية وطرق التدريس من أجل الاعتماد على الفهم والتعلم بدلًا من الحفظ والتلقين واعتبار الامتحان هو حياة أو موت.

وأوضح مستشار وزير التعليم أنه سيتم إنشاء 1700 مدرسة جديدة خلال العام الدراسى القادم من أجل تقليل كثافة الفصول الدراسية، وكذلك فتح 40 مدرسة بالنمط اليابانى المعتمد تنمية سلوكيات الطلاب، وكذلك تدريب مكثف لأكثر 120 ألف معلم خلال 3 شهور، و90 ألف مدير مدرسة على منظومة التعليم الجديدة، لافتًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارتى الشباب والثقافة من أجل تنمية مهارات الطلاب الرياضية والفنية.

ونفى مستشار وزير التعليم ما تردد من أنباء عن إلغاء المدارس التجريبية وتعريب المناهج، معتبرا أن تصريحات وزير التعليم فى هذا الشأن تم تأوليها بشكل مغلوط.

شارك فى المؤتمر محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد جمال الدين رئيس مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية والمهندس أحمد الرفاعى رئيس مجلس أمناء إدارة بندر دمنهور التعليمية، والدكتوره نهى النشرتى الخبيرة التعليمية، بالإضافة إلى قيادات مديرية التعليم بالبحيرة ومجالس أمناء المدراس المختلفة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.