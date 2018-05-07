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صور محافظ مطروح : توزيع 500 طن سلع تموينية بالقرى الأكثر احتياجا

الإثنين، 07 مايو 2018 04:55 م
صور محافظ مطروح : توزيع 500 طن سلع تموينية بالقرى الأكثر احتياجا جانب من اللقاء
مطروح – حسن مشالي
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أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه سيتم توزيع  500 طن سلع تموينية بالقرى الأكثر احتياجا، وأنه تم تلقي 8 مليون دعما من رجال الأعمال للمشاركة في مبادرة توفير السلع بتخفيض 30% للمواطنين لتخفيف الأعباء عن المواطن كهدف أساسي للتنمية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والوفد المرافق،  خلال زيارتهم لمدينة مرسى مطروح، لافتتاح عدد من منافذ بيع السلع المخفضة وافتتاح معرض أهلا رمضان. 

وقدم محافظ مطروح الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها ورعايتها  الدائمة لأبناء مطروح، مع استكمال  تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتغيير مطروح من كافة الوجوه، والتي كان  هدفها الأول هو تلبية احتياجات المواطنين فى كافة أنحاء المحافظة، مع فتح آفاق التنمية والاستثمار حتى تخطت 140 مليار جنيه، خلال ثلاث سنوات، مضيفاً بأن المواطن هو  هدف التنمية  وغاياتها المطلقة، خاصة  بعد  فترة معاناة طويلة ذاقت  مصر خلالها مرارة نقص الخدمات والحرمان منها، ومعاناة الحصول عليها فى طوابير، امتدت لتنزف كرامة الإنسان، وتسبب له مرارة العيش خلال فترة الانفلات الأمني، قبل ثورة 30 يونيه المجيدة كنقص الوقود والمياه، والغاز والخبز وغيرها من خدمات الحياة الضرورية.

وأضاف محافظ مطروح، خلال كلمته،  أن تلك الفترة شهدت انتفاض كافة أجهزة الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى واستنفار لكافة الطاقات لتحقيق الاستقرار والطمأنينة للمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم الضرورية من خلال تخطيط مدروس خاصة منظومة التموين.

 وأشار محافظ مطروح إلى إن ما تم على  أرض مطروح، من بينها سرعة تطوير منظومة الغاز بالتعاون مع رجال الأعمال المخلصين، بتطوير مصنع تعبئة الغاز على أحدث مستوى تكنولوجى عالمي بتكلفة 10 ملايين جنيه و تطوير مجمع المخابر المليوني، ومصنع الوجبة المدرسة، مع العمل على توفير الوقود بكل المستودعات ومحطات الوقود، والإسراع فى إنشاء  صومعة لتخزين الغلال في منطقة الشمامة بمركز الحمام، بسعة تخزينية 45 ألف طن قمح،  بتكلفة إجمالية قدرها 110 ملايين جنيه، مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بالمحافظة باستكمال تنفيذ مشروع  السيد رئيس الجمهورية باستصلاح 1,5 مليون فدان  منها 180 ألف فدان بمحافظة مطروح.

وقال اللواء علاء أبو زيد أن محافظة مطروح طبقت فكر وتوجيهات رئيس الجمهورية، بمحاربة الغلاء، من خلال تفعيل مبادرة "مطروح تحارب الغلاء "  بتخفيض30%  على 117 سلعة، وعرضها من خلال منافذ ثابتة ومتحركة للوصول إلى المواطن فى أقصى النجوع والتجمعات الصحراية. والتي استمرت منذ أكتوبر2016 حتى الآن, بالتعاون  مع رجال الأعمال بمطروح.

كما دفعت  محافظة مطروح بقوافل الخير  وتوزيع أكثر من  500 طن مواد غذائية، هدية من رئيس الجمهورية للقرى والتجمعات الأكثر احتياجاً وإقامة الخيمة الرمضانية للعام الثالث على التوالي لاستقبال أكثر من  3 ألاف صائم  يوميا، بعدد تجاوز 100 ألف صائم العام الماضي ، مع إقامة خيمة بكل مدينة من مدن المحافظة الثمانية تسع كل منها  إفطار  400 صائم  يوميا، وذلك تبرع ومساهمة خيرية وإنسانية من رجال الأعمال المخلصين بالمحافظة.

وفى نهاية كلمته تقدم محافظ مطروح، بالشكر  للدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ..على جهوده ودعمه المستمر لمحافظة مطروح فى قطاع التموين، بما يحقق  الاستقرار وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين. 

وقدم الشكر للعاملين بقطاع التموين بمطروح،  وعلى رأسهم المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام تموين مطروح، ولمباحث تموين مطروح على جهودهم المتواصلة، فى ضبط منظومة التموين بالمحافظة، خاصة مع استقبال شهر رمضان الكريم  وطوال الفترة الماضية.

وأكد محافظ مطروح أن زيارة وزير التموين، تأتي  استمراراً   للاهتمام  الكبير من القيادة السياسية، بتنمية محافظة مطروح وبحياة المواطن فى كافة أرجاء الوطن، وخطوات تنمية الوطن واستقراره الدائم مع حرص الرئيس على رعايته لشعبه والنهوض به فى كافة المجالات رغم التحديات المحيطة.

 

زيارة وزير التموين لمحافظة مطروح وافتتاح منافذ السلع المخفضة
زيارة وزير التموين لمحافظة مطروح وافتتاح منافذ السلع المخفضة

 

محافظ مطروح ووزير التموين خلال تفقد المنافذ المتحركة للسلع المخفضة
محافظ مطروح ووزير التموين خلال تفقد المنافذ المتحركة للسلع المخفضة

 

لقاء وزير التموين ومحافظ مطروح والقيادات الشعبية والتنفيذية
لقاء وزير التموين ومحافظ مطروح والقيادات الشعبية والتنفيذية

 

سيارات قوافل السلع المخفضة قبل انطلاقها للمناطق المختلفة
سيارات قوافل السلع المخفضة قبل انطلاقها للمناطق المختلفة

 

معرض اهلا رمضان بعد افتتاح وزير التموين له
معرض اهلا رمضان بعد افتتاح وزير التموين له

 


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