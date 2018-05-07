صور.. محافظ الغربية يكرم القيادات المتميزة بالمحافظة

الغربية - محمد طارق

كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء وائل غريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية عددا من قيادات العمل التنفيذى على مستوى المحافظة بمختلف المجالات، وذلك بناءً على لجنة تم تشكيلها بالتنسيق بين الرقابة الإدارية والمحافظة لاختيار أفضل العناصر التى تعمل جاهدة لخدمة المواطنين وتؤدى العمل على أكمل وجه.

وخلال حفل التكريم حث محافظ الغربية جميع المسئولين على مستوى المحافظة على التواصل المستمر مع المواطنين وحسن استقبالهم والتعامل والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لحل هذه المشاكل.

وأكد أن اللجنة المشكلة لتقييم أفضل الأداء للمسئولين سوف تستمر لاختيار أفضل العناصر تشجيعا وتحفيزا للعمل الجاد الذى من خلاله يستفيد المواطنون، ثم ألقى رئيس هئية الرقابة الإدارية كلمة أكد فيها أن المنافسة كانت كبيرة لوجود عدد كبير من العناصر الجيدة، وأن الهدف من هذا التقييم هو تحديد الأكفأ والكفء ومن هم دون المستوى وسوف يتم توسيع هذه المسابقة لاختيار العناصر المتميزة.

وقدم المكرمون الشكر لمحافظ الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية مؤكدين استمرارهم فى التميز والعمل بجهد وأن هذا التكريم سيدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والعمل.

حضر التكريم المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية والشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.















































































































































