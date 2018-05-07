video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 07 مايو 2018 05:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الغربية يكرم القيادات المتميزة بالمحافظة

الإثنين، 07 مايو 2018 05:09 م
صور.. محافظ الغربية يكرم القيادات المتميزة بالمحافظة محافظ الغربية يكرم القيادات المتميزة بالمحافظة
الغربية - محمد طارق
إضافة تعليق

كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء وائل غريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية عددا من قيادات العمل التنفيذى على مستوى المحافظة بمختلف المجالات، وذلك بناءً على لجنة تم تشكيلها بالتنسيق بين الرقابة الإدارية والمحافظة لاختيار أفضل العناصر التى تعمل جاهدة لخدمة المواطنين وتؤدى العمل على أكمل وجه.

وخلال حفل التكريم حث محافظ الغربية جميع المسئولين على مستوى المحافظة على التواصل المستمر مع المواطنين وحسن استقبالهم والتعامل والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لحل هذه المشاكل.

وأكد أن اللجنة المشكلة لتقييم أفضل الأداء للمسئولين سوف تستمر لاختيار أفضل العناصر تشجيعا وتحفيزا للعمل الجاد الذى من خلاله يستفيد المواطنون، ثم ألقى رئيس هئية الرقابة الإدارية كلمة أكد فيها أن المنافسة كانت كبيرة لوجود عدد كبير من العناصر الجيدة، وأن الهدف من هذا التقييم هو تحديد الأكفأ والكفء ومن هم دون المستوى وسوف يتم توسيع هذه المسابقة لاختيار العناصر المتميزة.

وقدم المكرمون الشكر لمحافظ الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية مؤكدين استمرارهم فى التميز والعمل بجهد وأن هذا التكريم سيدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والعمل.

حضر التكريم المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية والشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ الغربية يفتتح وحدة للحضانات بمركز طنطا بالجهود الذاتيه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ الغربيه

الرقابه الاداريه

اخبار الغربيه




لا تفوتك
"الصحة" توفر لأول مرة أقراص كونترابلان 2 لمنع الحمل بعد العلاقة الزوجية

"الصحة" توفر لأول مرة أقراص كونترابلان 2 لمنع الحمل بعد العلاقة الزوجية

البنك المركزى: 80 مليار دولار حصيلة تدفقات النقد الأجنبى خلال 18 شهرا

البنك المركزى: 80 مليار دولار حصيلة تدفقات النقد الأجنبى خلال 18 شهرا

محمد صلاح فى حواره مع CNN: لم أتخيل اللعب فى ليفربول.. انتظروا مصر فى دور الـ16 بكأس العالم.. لا أقبل الأرض بعد الأهداف ولكن أسجد شكرا لله.. رونالدو نجمى المفضل.. وشعرت بالجنون فى أول مباراة على أنفيلد

محمد صلاح فى حواره مع CNN: لم أتخيل اللعب فى ليفربول.. انتظروا مصر فى دور الـ16 بكأس العالم.. لا أقبل الأرض بعد الأهداف ولكن أسجد شكرا لله.. رونالدو نجمى المفضل.. وشعرت بالجنون فى أول مباراة على أنفيلد

خريطة الأحزاب فى اليمن.. كيف تؤثر على المشهد السياسى؟..46 حزباً وتنظيماً سياسياً أُعلنت فى اليمن بعد الوحدة 1990 وتراجع العدد إلى 22 فى 2015 .. حزب الإصلاح: لا يوجد فى اليمن كيان اسمه "إخوان مسلمين"

خريطة الأحزاب فى اليمن.. كيف تؤثر على المشهد السياسى؟..46 حزباً وتنظيماً سياسياً أُعلنت فى اليمن بعد الوحدة 1990 وتراجع العدد إلى 22 فى 2015 .. حزب الإصلاح: لا يوجد فى اليمن كيان اسمه "إخوان مسلمين"

أتشيمبونج: أنا أفضل مهاجم فى مصر ومعروف يوسف "جوكر"

أتشيمبونج: أنا أفضل مهاجم فى مصر ومعروف يوسف "جوكر"

لو بشرتك فيها مشكلة.. اعرفى طرق التخلص من ندبات حب الشباب طبيعيًا

لو بشرتك فيها مشكلة.. اعرفى طرق التخلص من ندبات حب الشباب طبيعيًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة