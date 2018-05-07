صور.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال انشاء مستشفى الطوارئ ومحور المنسترلى

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،سير أعمال إنشاء مستشفى الطواريء بمنطقة الشوبك طريق الزقازيق / أبو حماد بتكلفة 700 مليون جنيه،التى من المقرر أن تساهم فى تخفيف الضغط على مستشفيات جامعة الزقازيق والمستشفيات المركزية وتقديم خدمة صحية وعلاجية لأبناء محافظة،وأعمال تغطية وإقامة حوائط ساندة لرصف طريق جسر بحر أبو الأخضر المرحلة الأولى والتى تبدأ من طريق الزقازيق حتى المنسترلى بمسافة 14 كيلو متر بتكلفة 80 مليون جنيه، كمحوراً مرورياً جديداً يساهم فى فك الإختناقات المرورية ويربط الزقازيق ومدينتى بلبيس وأبو حماد بمراكز الشمال.

وخلال جولته بمركز ومدينة الزقازيق لمتابعة أعمال تنفيذ عدداً من المشروعات التنموية والخدمية،تفقد سير أعمال إنشاء مجمع خدمات بقرية الشوبك والمقام بتكلفة 11 مليون و800 ألف جنيه على مساحة 850 متر لخدمة أهالى الوحدة المحلية،والذى سيضم جمعية زراعية ومخازن وحدة محلية وحدة صحية وحدة تضامن إجتماعى بالإضافة إلى دار مناسبات لخدمة الأهالى.

وشدد على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ودخول المجمع الخدمة الفعلية لتقديم خدمة حقيقية لأبناء الوحدة المحلية بالشوبك.​



محافظ الشرقية يتفقد أعمال أنشاء مستشفي الطوارئ



محافظ الشرقية يتفقد أعمال أنشاء مستشفي الطوارئ