صور.. تعاون بين مياه الشرب بالأقصر ومديرية الأمن لمنع سرقة أغطية بلاعات الصرف

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، من تعاونها مع الأهالى ومديرية أمن الأقصر، لإسقاط عصابات لصوص وسارقى "أغطية بلاعات الصرف الصحي"، وذلك فى حملات توعية وتعريف مكثفة فى مختلف أنحاء مدن وقرى وشوارع المحافظة لتسجيل السرقات بكاميرات المراقبة أمام المحلات والمنازل وغيرها.

و نجحت مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء طارق علام مساعد الوزير ومدير الأمن، فى القبض على أعضاء تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية مطابق الصرف الصحى والمياه، وفور مداهمة الوكر المخصص بهم وجد معم أعداد كبيرة من الأغطية بعد تكسيرها ومعدات خاصة بعمليات إذابة المعادن، وحولتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم ومعرفة كافة تفاصيل الحوادث التى إرتكبوها.

وعلى الفور تقدم اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بالشكر والتقدير للواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وجميع المسئولين بالمديرية ورجال المباحث، وذلك على جهودهم المستمرة خلال الأسبوعين الماضيين لضبط سارقى أغطية المطابق بجميع أنحاء محافظة الأقصر، كما تقم المهندس أبو النجا عرابى مدير إدارة الأقصر، فور علمه بضبط التشكيل قدم الشكر لمدير المباحث والمسئولين بالمدرية على حسن تعاونهم وتكثيف العمل لضبط أفراد العصابة، وجارى العمل على ضبط أخرين ثبتت عليهم عمليات السرقات وذلك بعد تعاون المواطنين وإبلاغهم عن عمليات السرقة وإرسالهم الفديوهات الخاصة بها ومنهم من قام بتحرير محاضر بذلك، وشكر أحد الأهالى الذى أبلغ عن المتهمين الذين شاهدهم بجوار منزله خلال سرقة وتخزين الأغطية بمنزلهم.

ويأتى ذلك فى إطار حملات "اليوم السابع"، لمتابعة كاميرات التسجيل وعصابات سرقة الأغطية لكشفهم أمام رجال الشرطة، وكذلك بدء حملة توعية كبرى قامت بها إدارة التوعية والإعلام بالشركة خلال شهر إبريل بالتعاون مع العديد من وسائل الإعلام المختلفة لحث المواطنين على الإبلاغ الفورى عن هذه الحالات كما كانت هذه الحملة محفزة لجميع المحافظات بالجمهورية لبدء حملات مماثلة لتعقب هذه العصابات والقضاء على هذه المشكلة.

فيما حصل "اليوم السابع" على فيديو جديد لسرقة أغطية إحدى بلاعات الصرف الصحى بمحافظة الأقصر، والتى سجلتها كاميرات المراقبة بمنطقة جبانة طيبة بجوار محطة صرف صحى 8 فى تمام الساعة 4.45 فجراً، وحررت الشركة محضراً بالسرقة ويجرى ملاحقة المتهمين بالواقعة، وفى نفس السياق جدد اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالأقصر، مناشدته لشباب مدينة الأقصر وكل من لديه كاميرات خاصة فى المحال التجارية أو المنازل، المساعدة فى ضبط سارقى أغطية غرف المجارى والصرف الصحى والمياه بشوارع مدينة الأقصر، وذلك عن طريق الإبلاغ الفورى وذلك لمساعدة رجال الشرطة ومساعدة شركة مياه وصرف الأقصر للتخلص من هذه المشكلة.

وأكد اللواء محمد يحيى لـ"اليوم السابع"، أن عدد سرقات الأغطية بمدينة الأقصر فقط تصل إلى ما يقرب من 40 غطاء شهرياً بحوالى 110 أغطية بالوعات صرف ومجارى ومياه خلال الـ3 شهور الماضية، وحوالى 500 غطاء خلال الأربع أعوام الماضية، وذلك يتطلب توريد أغطية مطابق الصرف الصحى وحتى تصل الينا وبالمواصفات المطلوبة الكثير من الوقت وقد يتعدى خمسة أشهر وذلك لظروف عملية التصنيع والمواصفات والكمية والخامات، وغالباً ما تتم هذه العمليات قبل صلاة الفجر أو بعدها وذلك من خلال الأفراد الذين يقومون بتجميع المخلفات والكراتين الفارغة عن طريق التروسيكلات وعربات الكارو .

فيما يقول وليد الإدفاوى مسئول إدارة التوعية بالشركة، أن المبادرات المجتمعية لاقت نجاح كبير بعد الإهتمام الإعلامى الضخم ونشر التقارير والصور والفيديوهات بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، وهو ما ساعد فى إهتمام الأهالى بالأغطية التى أعادوها لإدارة مياة الأقصر، وذلك بعد إطلاق حملة كبرى مع كافة الجهات التنفيذية والشعبية وأهالى المحافظة للوصول إليهم فى الشوارع التى توجد فيها كثافة للبالوعات المخصصة للمياة والصرف الصحى والمجاري، وتم فيها سرقة الأغطية بصورة دائمة، لمتابعة كاميرات المراقبة الخاصة بهم للمساهمة فى سرعة التوصل للمتهمين وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم بصورة رادعة لجميع لصوص الأغطية.

وأضاف وليد الإدفاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السرقات خلال الأربعة سنوات الماضية تعدت الـ500 غطاء مما كبد الشركة أموال بملايين الجنيهات لتصنيع وعمل أغطية جديدة وبمواصفات التى تمت سرقتها، قائلاً: "نناشد شباب الأقصر المحترمون بالتحرك ومساعدة الشركة من أجل الحفاظ على حياة الجميع، وترجو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر المواطنين التعاون بالحفاظ على حياتهم وأرواح أطفالهم بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركة ومع جهاز الشرطة فى الإبلاغ عن أى حالات سرقة أو تعدى على أغطية المطابق وغرف الصرف الصحى، ونرجوا التعاون وإرسال الفديوهات الخاصة بحالات سرقة أغطية المطابق للجهات الأمنية والإبلاغ الفورى عن هذه الحالات سواء للجهات الأمنية أو لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والإدارات التابعة لها بجميع أنحاء المحافظة".



شركة مياة الشرب بالأقصر ومديرية الأمن يتعاونان لحل أزمة "سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي"



المديرية تضبط تشكيل عصابة تخصص فى سرقة الأغطية وإذابة المعادن لبيعها للتجار



قيادات الشركة يناشدون الأهالى التعاون لمواجهة اللصوص بكاميرات المراقبة بالشوارع والميادين



جانب من سرقة جديدة لاغطية بلاعات الصرف الصحى بالاقصر