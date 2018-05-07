صور .. إزالة الإشغالات بشوارع حى الأربعين بالسويس

السويس - سيد نون

شن حى الأربعين بالسويس اليوم،حملة مكبرى لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع التجارية،بقيادة العميد إيهاب حسن رئيس الحى،وقيادات شرطة المرافق، وقوات الشرطة بمديرية أمن السويس.

وأسفرت الحملة عن إزالة الاشغالات بشارع أحمد عرابى، أكبر الشوارع التجارية بالمحافظة،وإزالة اشغالات بالشوارع الجانبية.

وأكد رئيس حى الأربعين العميد أيهاب حسين، إننا قمنا بتنفيذ تعليمات اللواء أحمد حامد محافظ السويس، بإزالة الاشغالات من جميع الشوارع بالحى، وأن الحملة مستمرة بشوارع حى الأربعين.



إزالة اشغالات



حملة إزالة