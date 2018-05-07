video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 07 مايو 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. إزالة الإشغالات بشوارع حى الأربعين بالسويس

الإثنين، 07 مايو 2018 03:37 م
صور .. إزالة الإشغالات بشوارع حى الأربعين بالسويس إزالة الإشغالات بحى الأربعين بالسويس
السويس - سيد نون
إضافة تعليق

شن حى الأربعين بالسويس اليوم،حملة مكبرى لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع التجارية،بقيادة العميد إيهاب حسن رئيس الحى،وقيادات شرطة المرافق، وقوات الشرطة بمديرية أمن السويس.

وأسفرت الحملة عن إزالة الاشغالات بشارع أحمد عرابى، أكبر الشوارع التجارية بالمحافظة،وإزالة اشغالات بالشوارع الجانبية.

وأكد رئيس حى الأربعين العميد أيهاب حسين، إننا قمنا بتنفيذ تعليمات اللواء أحمد حامد محافظ السويس، بإزالة الاشغالات من جميع الشوارع بالحى، وأن الحملة مستمرة بشوارع حى الأربعين.

 

إزالة اشغالات
إزالة اشغالات

 

حملة إزالة
حملة إزالة

 

رئيس الحى وقيادات امنيه
رئيس الحى وقيادات امنيه

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن السويس يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات ببورتوفيق

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حى الاربعين

ازالة اشغالات




لا تفوتك
"الصحة" توفر لأول مرة أقراص كونترابلان 2 لمنع الحمل بعد العلاقة الزوجية

"الصحة" توفر لأول مرة أقراص كونترابلان 2 لمنع الحمل بعد العلاقة الزوجية

البنك المركزى: 80 مليار دولار حصيلة تدفقات النقد الأجنبى خلال 18 شهرا

البنك المركزى: 80 مليار دولار حصيلة تدفقات النقد الأجنبى خلال 18 شهرا

محمد صلاح فى حواره مع CNN: لم أتخيل اللعب فى ليفربول.. انتظروا مصر فى دور الـ16 بكأس العالم.. لا أقبل الأرض بعد الأهداف ولكن أسجد شكرا لله.. رونالدو نجمى المفضل.. وشعرت بالجنون فى أول مباراة على أنفيلد

محمد صلاح فى حواره مع CNN: لم أتخيل اللعب فى ليفربول.. انتظروا مصر فى دور الـ16 بكأس العالم.. لا أقبل الأرض بعد الأهداف ولكن أسجد شكرا لله.. رونالدو نجمى المفضل.. وشعرت بالجنون فى أول مباراة على أنفيلد

خريطة الأحزاب فى اليمن.. كيف تؤثر على المشهد السياسى؟..46 حزباً وتنظيماً سياسياً أُعلنت فى اليمن بعد الوحدة 1990 وتراجع العدد إلى 22 فى 2015 .. حزب الإصلاح: لا يوجد فى اليمن كيان اسمه "إخوان مسلمين"

خريطة الأحزاب فى اليمن.. كيف تؤثر على المشهد السياسى؟..46 حزباً وتنظيماً سياسياً أُعلنت فى اليمن بعد الوحدة 1990 وتراجع العدد إلى 22 فى 2015 .. حزب الإصلاح: لا يوجد فى اليمن كيان اسمه "إخوان مسلمين"

أتشيمبونج: أنا أفضل مهاجم فى مصر ومعروف يوسف "جوكر"

أتشيمبونج: أنا أفضل مهاجم فى مصر ومعروف يوسف "جوكر"

لو بشرتك فيها مشكلة.. اعرفى طرق التخلص من ندبات حب الشباب طبيعيًا

لو بشرتك فيها مشكلة.. اعرفى طرق التخلص من ندبات حب الشباب طبيعيًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة