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الإثنين، 07 مايو 2018 05:13 م
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شرم الشيخ تستضيف بطولة المدارس العربية لأول مرة بمصر

الإثنين، 07 مايو 2018 03:54 م
شرم الشيخ تستضيف بطولة المدارس العربية لأول مرة بمصر محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد وزارة التربية والتعليم
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ ظهر اليوم الاثنين وفد وزارة التربية والتعليم المكون من الدكتورة انجى مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم، للاحتياجات الخاصة، والدكتورة هاله عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة.

وبحضور محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، بجنوب سيناء، ومحمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وعلى أنور المشرف العام عل مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامى لمحافظ جنوب سيناء.

وذلك للتنسيق حول بطولة المدارس العربية التى تقام لأول مرة فى جمهورية مصر العربية والتى تنظمها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية بمشاركة خمس دول عربيه هى الكويت، والبحرين، والإمارات، والسعودية، والأردن، بالإضافة لمصر، والتى ستقام بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ خلال الأشهر القادمة.

 

 

 


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