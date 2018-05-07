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رئيس وزراء ليسوتو يلتقى مساعد الرئيس السودانى بالخرطوم

الإثنين، 07 مايو 2018 04:27 ص
رئيس وزراء ليسوتو يلتقى مساعد الرئيس السودانى بالخرطوم مساعد الرئيس السودانى فيصل حسن إبراهيم
(أ ش أ)
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التقى رئيس وزراء مملكة ليسوتو الدكتور موتسواهاى توماس، مساء الأحد بمقر إقامته بالخرطوم، بمساعد الرئيس السودانى نائب رئيس المؤتمر الوطنى الحاكم الدكتور فيصل حسن إبراهيم.

وقال مساعد الرئيس، فى تصريحات صحفية عقب اللقاء ، إنه بحث مع رئيس وزراء ليسوتو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها، منوها بأنه وجه الشكر لمملكة ليسوتو لمواقفها الداعمة للسودان فى المحافل الدولية .

وأوضح أنه شرح لرئيس وزراء ليسوتو مراحل الحوار الوطنى السودانى وتوصياته ومخرجاته لجمع الصف الوطني، كتجربة يقدمها السودان لأفريقيا كأفضل السبل لتعزيز السلام والاستقرار فى القارة .

وأضاف أن اللقاء تناول جهود السودان فى مكافحة الإتجار بالبشر، والتعاون بين المؤتمر الوطنى والحزب الحاكم فى ليسوتو الذى يترأسه رئيس الوزراء، مبرزا أنه دعى رئيس الوزراء للمشاركة فى الأمانة العامة للأحزاب الأفريقية التى يستضيفها السودان.

 


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