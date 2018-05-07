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رئيس جامعة قناة السويس: لجنة شباب الباحثين انطلاقة فى طريق البحث العلمى

الإثنين، 07 مايو 2018 01:00 ص
رئيس جامعة قناة السويس: لجنة شباب الباحثين انطلاقة فى طريق البحث العلمى جانب من المسابقة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، إن المهارات هى الأهم بعد أن زادت المعارف وتشعبت، وأن جودة البحث العلمى بجامعة قناة السويس هى الأعلى مكانة على مستوى مصر والخارج، وفق التصنيفات العالمية، فعلينا أن تبرز أبحاثنا ومؤتمر البحوث التطبيقية هو مؤتمر ذو بصمة واضحة ومؤثرة فى مجال البحث العلمى والتوجه للمجتمع.

 جاء ذلك خلال جلسات مسابقة أفضل رسالة بحثية بعنوان "الإسماعيلية فى عيون البحث العلمى" والتى نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بالتعاون مع لجنة البحوث التطبيقية مع لجنة شباب الباحثين بهدف تشجيع البحث العلمى التطبيقى وطلاب الدراسات العليا تحت برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتورة ناهد مصطفى مستشار رئيس الجامعة للتطوير والجودة.

وتقدم لمرحلة التصفيات النهائية 14 رسالة ماجستير ودكتوراه من جميع الكليات من كلية الطب البشرى، وكلية طب جراحة الفم والأسنان، وكلية الصيدلة وكلية التمريض وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الطب البيطرى كلية الزراعة وكلية الهندسة، وكلية العلوم وكلية التجارة، وكلية السياحة والفنادق وكلية التربية وكلية الآداب والعلوم الانسانية.


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