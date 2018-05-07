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الإثنين، 07 مايو 2018 03:47 م
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رئيس جامعة سوهاج يناقش خطة تطوير نظام إدارة الجودة

الإثنين، 07 مايو 2018 03:17 م
رئيس جامعة سوهاج يناقش خطة تطوير نظام إدارة الجودة الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم الاثنين، إجتماعا ً لمديرى العموم، بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف القاضى الأمين العام للجامعة،وذلك لمناقشة تقرير دراسة وتحليل الفجوات والتقييم لنظام إدارة جودة الأمانة العامة للجامعة، والخاص بتحديث نظام إدارة الجودة من مواصفات الأيزو 9001 إصدار 2008، إلى المواصفة الدولية ايزو 9001 إصدار2015.

وأشار رئيس الجامعة،فى بيان له اليوم إلى أن الدكتور عبده سعد الدين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإستشارات الهندسية والنظم، قد إستعرض الملاحظات التى ظهرت أثناء هذه الدراسة، ومناقشة خطة التطوير، ومراجعة متطلبات التعاقد مع الشركة، بالإضافة إلى أنه جارى الإنتهاء من إعمال التطوير خلال شهر سبتمبر 2018 ،على أن يكون الموعد المتوقع لحصول الجامعة على شهادة الأيزو خلال شهر أكتوبر القادم من أحد الجهات العالمية المانحة، العاملة بهذا المجال.

وأوضح عزيز،أنه قد تم أمس عقد دورة تدريبية للإدارة العليا والمتوسطة واللجنة التنفيذية فى نظم إدارة الجودة، طبقاً لمواصفة الأيزو 9001 إصدار 2015 والتعريف بمتطلباتها، كما تم مراجعة وثائق نظام الجودة المطلوبة وتعديلها للتوافق مع متطلبات المواصفة الجديدة، مع إضافة الوثائق الجديدة المطلوبة طبقاً لهذه المواصفة.

والجدير بالذكر أنه سوف تبدأ غداً الثلاثاء عقد ورش عمل لتطبيق متطلبات المواصفة الدولية والتعريف بها وبنظام إدارة الجودة، وسوف تستمر لمدة 3 أيام.

 


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