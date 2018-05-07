"ثقافة بنى سويف": نكافح الإرهاب بالتنوير.. بالتنسيق مع الأوقاف والكنيسة

بنى سويف أيمن لطفى

نظم فرع ثقافة بنى سويف العديد من الفعاليات، للمساهمة فى مناهضة الفكر الإرهابي ومحاربته، بآخر تنويرى، من خلال إطلاق القوافل التوعوية وإقامة الندوات الثقافية الدينية بمختلف مراكز المحافظة، وكذلك استخدام العروض المسرحية والفن الشعبى لجذب الشباب وتعريفهم بخطورة الإرهاب على المجتمع، ونشر الرسائل الإيجابية.

محمد كمال القائم بأعمال مدير عام فرع الثقافة بنى سويف أكد لبـ"اليوم السابع" أن لديه خطة شاملة بدأها مبكرا لمكافحة الإرهاب والتطرف بالمحافظة، من خلال أنشطته المتنوعة بقصر الثقافة وبيوتها المنتشرة بكافة المراكز، قائلا:" "الإرهاب فكر لابد من مجابهته والقضاء عليه بالفكر، إلى جانب المواجهة التى يتولاها حاليا جيشنا لتطهير سيناء من الإرهابيين والطامعين فى بلادنا."





*** قوافل توعية بقرى المراكز ***



وأضاف كمال فى حوار لـ"اليوم السابع":" شملت خطة مواجهة الإرهاب عدة محاور، هى تنظيم عشر قوافل ثقافية تجوب مراكز المحافظة بعنوان"محاربة الإرهاب والفساد"، بهدف توعية المواطنين بخطورة الإرهاب والفساد وآليات مكافحتهما، وتنفذ القوافل بمعدل قافلتين شهريا، وتستهدف القرى النائية والأكثر فقرا، والتى تقام بالمدارس والجمعيات ومراكز الشباب بحضور الطلائع والشباب و أهالى تلك القرى.

وأوضح:"تضم القوافل ندوات يشارك فيها 2 من المحاضرين، و3 شعراء، علاوة على العروض الفنية لفرق الموسيقى، و الكورال، والآلات الشعبية، فضلا عن ورش فنون تشكيلية ورسومات، وإجراء المسابقات فى المعلومات العامة، و تسليم الهدايا للموهوبين وأصحاب الإجابات الصحيحة من الحاضرين خلال تنفيذ الندوات ".

***استضافة الطلاب وعرض برنامج توعوى لمكافحة الإرهاب ***



وتابع كمال قائلا:"تشمل خطة الفرع لمكافحة الارهاب بالفكر أيضا تبادل الانشطة مع المجتمع المحيط و التعاون والتنسيق مع المدارس والجامعات، إذ تستقبل قصور وبيوت الثقافة وفودا من الطلاب وتعد لهم برنامجا ثقيفيا توعويا يضم ندوات وورش فنون تشكيلية وعرض للمواهب، كما تشارك فرق الكورال فى إقامة الحفلات والنشاط الفنى بالكليات والمدارس المختلفة، فضلا عن تقديم للطلاب للمشاركة فى المسابقات الفنية والأعمال الخاصة بمكافحة الإرهاب، بهدف جذبهم وتفريغ طاقتهم والاستفادة من حماسهم فى فهم خطورة الإرهاب على المجتمع لينقلوا تلك الرسائل الإيجابية إلى مجتمعهم .





*** ندوات توعية بالتنسيق مع الأوقاف والكنيسة ***



وعن تعاون فرع الثقافة مع الأوقاف والكنيسة فى تنفيذ أنشطة مكافحة الإرهاب، لفت محمد كمال أن فرع الثقافة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والكنيسة نفذ عدة ندوات حاضر خلالها الأئمة والقساوسة وشارك فيها طلاب وشباب من الجانبين لمناقشة كيفية مواجهة محاولات إثارة الفتنة الطائفية بين قطبي الأمة ونسيجها الوطنى و التى تستخدمها قوى الشر والجماعات الضالة فى شق الصف، واستضافت قصور وبيوت الثقافة بعض مشاهير الكتاب والمبدعين ، فضلا عن تنظيم أقسام الفنون المختلفة وورش ومسابقات فنون تشكيلة لتنفيذ الأعمال الفنية الخاصة بالإرهاب ويتخللها محاضرات توعية، وتمنح أفضل الأعمال جوائز قيمة، ويتم تكريم المتميزين، وذلك بهدف تنمية القدرات لدى الطلائع وتوعيتهم بخطورة الإرهاب على المجتمع .