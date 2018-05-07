تنظيم داعش الإرهابى يتبنى اغتيال مرشحا بالانتخابات العراقية

بغداد (أ ف ب)

أعلن تنظيم داعش الإرهابى عبر حساباته على تطبيق "تلجرام" الاثنين، للمرة الأولى منذ بدء الحملة الإنتخابية فى العراق، مسئوليته عن اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية المقررة فى 12 مايو.

وكان صالح الجبورى مدير ناحية القيارة أعلن لوكالة فرانس برس الاثنين، إن مسلحين "اغتالوا فجر اليوم المرشح عن قائمة ائتلاف الوطنية فاروق زرزور الجبورى بالرصاص بعدما داهموا منزله" فى ناحية اللزاكة بمنطقة القيارة الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب الموصل.