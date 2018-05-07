تعاون بين كلية الصيدلة ومعهد جنوب مصر للأورام لتوفير أدوية السرطان فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون الدراسات العليا والبحوث، على حرص الجامعة على دعم المجهود العلمى والطبى فى معهد جنوب مصر للأورام، وتذليل كافة العقبات التى تعيق العمل،وهو ما ظهر جلياً فى تطوير الخدمة الطبية والعلاجية المتميزة بالمعهد، ورفع نسب الشفاء لأكثر من 40 ألف مريض سنوياً لمرضى الأورام فى صعيد مصر،من المترددين عليه وهو ما أثمر فى حصول المعهد على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، ليصبح أول معهد أكاديمى مانح لدرجتى الماجستير والدكتوراه على مستوى الجمهورية،بالإضافة إلى نجاحه فى إجراء أكثر من 13 عملية زرع نخاع، وإجراءاته لتوفير المناخ الملائم للمعهد للعمل على تطوير أدوية السرطان المتداولة، بالتعاون مع كلية الصيدلة ومركز أبحاث السرطان بالمعهد.

جاء ذلك فى مستهل افتتاح حفل الخريجين الأول لمعهد جنوب مصر للأورام الذى ينظمه المعهد تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور سامى عبد الرحمن عميد المعهد، والدكتورة دعاء محمد سيد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جمال نقيب الأطباء بأسيوط، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وحملة الماجستير والدكتوراه المكرمين وذويهم .

وأوضح الدكتور سامى عبد الرحمن، عميد معهد جنوب مصر للأورام بأسيوط، أن الاحتفال اليوم يأتى تتويجاً لرحلة أكاديمية متميزة لأعوام من الجهد والعمل واصل خلالها المعهد لاستكمال الهيكل الفنى والإدارى، وتطوير منظومة العمل كل فى تخصصة واستكمال جهاز المعجل، وتجهيز غرف العمليات ومستشفى الأورام الجامعى الجديد 2020، حتى تكتمل المدينة الطبية، مشيراً إلى الإقبال المتزايد من المرضى المترددين على العيادات الخارجية، وكذلك العمليات الجراحية الكبرى.

موجهاً الشكر لكل من ساهم فى نجاح المعهد، والذى يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس به نحو 92 عضو ما بين 39 مدرس مساعد 49 مدرس وزميل ، 25 أستاذ مساعد، 15 أستاذ،2 أستاذ متفرغ، بالإضافة إلى 38 طبيب مقيم.

وأشارت والدكتورة دعاء محمد سيد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم تكريم الدكتور دعاء وديع مكسيوس الأستاذ بقسم جراحة الأورام ورئيس القسم، لفوزه بجائزة المعهد للنشر المتميز لعام 2017،والدكتور محمود معتز المدرس المساعد بقسم طب أورام الأطفال لفوزه بجائزة النشر المتميز لعام 2017 مدرسين مساعدين، بالإضافة إلى تكريم 8 من الأطباء حصلوا على درجة الماجستير فى طب وجراحة الأورام، وذلك لعام 2016 – 2017 ، وتكريم 15 طبيب حصلوا على درجة الدكتوراه فى التخصصات المختلفة بالمعهد.

ووجه الدكتور محمد جمال نقيب الأطباء بأسيوط،التهنئة للخريجين وللمعهد كصرح علمى كبير لرفعه راية العلم،موصياً بالمرضى خيراً فالأمم لا ترتقى إلا بالعلم والعمل،وهذا ما حرص عليه المعهد من خلال بحوث وتعليم مبتكر وتعاونى يخدم بها رسالة الطب السامية.



جانب من حفل تخرج الدفعه الأولى بمعهد الاورام



معهد جنوب مصر للأورام ينظم حفل تخرج



جانب من الحفل



الخرجين من معهد جنوب مصر للأورام