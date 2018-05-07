بيطرى بورسعيد: تحصين 10 آلاف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

بورسعيد – محمد فرج

أكد الدكتور عاطف عيسى مدير مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، بأنه تم تحصين 10 آلاف رأس ماشية "أبقار وجاموس وأغنام" ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن حملة التحصينات شملت جزر مثلث بحيرة المنزلة وقرى بحر البقر والكنيسى ومشروع ناصر وحظائر القابوطى الجديد والجمعيات وسهل الطينة شرق بورسعيد، فى إطار الحملة القومية الأولى للتحصين والتطعيم ضد الحمى القلاعية التى تهدف لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية القاتلة لزيادة إنتاج اللحوم والألبان .

وتابع أن الحملة القومية التى بدأت 10 إبريل الماضى مستمرة حتى 15 مايو الحالى بالتعاون مع الأجهزة المعنية ولجان وحملات المتابعة، للتأكد من مدى فاعلية التحصين وكفاءة اللقاحات المستخدمة وغيرها من المطهرات .

ومن جانبه، ناشد عيسى جميع المربين بالتعاون مع حملات التحصين للحفاظ على ثرواتهم الحيوانية، خاصة أن الرسوم التى يدفعها المربون رمزية لإثبات الجدية فى التعامل مع اللقاحات حيث تتحمل الدولة كل التكلفة لحماية المواشى من الأبقار والجاموس من الأمراض الوبائية .