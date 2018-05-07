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انطلاق فعاليات ملتقى الكويت للتعليم بحضور رئيس جامعة المنوفية

الإثنين، 07 مايو 2018 03:47 م
انطلاق فعاليات ملتقى الكويت للتعليم بحضور رئيس جامعة المنوفية جانب من الملتقى
المنوفية – محمود شاكر
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انطلقت فعاليات ملتقى الكويت للتعليم فى دورته الأولى، تحت شعار " التعليم مسيرة حياة "، والذى يقام تحت رعاية الدكتور حامد العازمى وزير التربية والتعليم العالى الكويتى، وبالتعاون مع جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقى، والتدريب، بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وبمشاركة 8 جامعات مصرية.

 

وأشار الخولى، إلى أن هذا الملتقى، يهدف إلى إتاحة الفرصة لخريجى الثانوية العامة فى الكويت، للاطلاع على البرامج الأكاديمية التى توفرها الجامعات والمؤسسات التعليمية فى الكويت وخارجها لمتابعة دراستهم الجامعية بما يتفق مع رغباتهم وتوجهاتهم فى بناء مستقبلهم المهني، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى والمتخصصين فى تطوير وتحديث أنظمتهم التعليمية، والاطلاع على التقنيات والأساليب التربوية والتعليمية الحديثة، وكيفية الاستفادة منها.

 

وصرح الخولى، بأن جامعة المنوفية تشارك فى معرض الملتقى، وتقدم بوسترات تعريفية بالجامعة وكلياتها المختلفة، وتخصصاتها والبرامج الجديدة بكافة تفاصيلها، وماتقدمه الجامعة من خدمات مجتمعية لجذب الوافدين للالتحاق بالجامعة والإستفادة من تخصصاتها المتميزة.

 

وأضاف القاصد، أن هذا الملتقى يتناول واقع التعليم بدولة الكويت، ويستعرض الإنجازات والتحديات التى تواجهه وطرح أفكار جديدة متعلقة بمفهوم ورسالة العملية التعليمية فى ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.

 


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