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المرصد السورى: أكثر من 30 قتيلاً فى هجومين جنوب دمشق

الإثنين، 07 مايو 2018 12:34 م
المرصد السورى: أكثر من 30 قتيلاً فى هجومين جنوب دمشق سوريا - أرشيفية
(أ ف ب)
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قتل أكثر من 30 عنصراً من قوات النظام السورى خلال يومين جراء هجوم مضاد شنه تنظيم داعش ضد مواقعهم فى جنوب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الإثنين.

ويشن الجيش السورى منذ نحو ثلاثة أسابيع عملية عسكرية ضد تنظيم داعش فى جنوب العاصمة وتحديداً فى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحى الحجر الأسود المجاور، فى اطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

وتمكنت قوات النظام الأسبوع الماضى من قطع الطريق الواصل بين مخيم اليرموك والحجر الأسود، وفق المرصد، إلا أن تنظيم داعش شنّ السبت هجوماً مضاداً ونجح فى إعادة فتح الطريق.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تستمر عمليات الكر والفر لمقاتلى تنظيم داعش منذ شن الهجوم، وأسفرت عن مقتل 31 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين له، غالبيتهم فى كمائن" نصبها الإرهابيون.

وأضاف "منذ السبت، تتقدم قوات النظام ببطء وإن كانت سيطرت على عدد من المواقع والمبانى إلا أنها لم تحقق أى تقدم إستراتيجى".

ويسيطر تنظيم داعش على نحو 80 فى المئة من مخيم اليرموك و40% من الحجر الأسود، فضلاً عن أجزاء من حيى القدم والتضامن.

وتواصل قوات النظام منذ السبت استهداف مناطق سيطرة الجهاديين بالغارات والسلاح المدفعى، وفق عبد الرحمن الذى أشار الى انه منذ بدء الهجوم فى 19 أبريل قتل أكثر من 150 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها مقابل 120 من تنظيم داعش.

وأسفرت المعارك أيضاً عن مقتل 47 مدنياً.

يُعد اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية فى سوريا، وكان يعيش فيه قبل الحرب 160 ألف شخص بينهم سوريون. وأجبرت الحرب السورية التى وصلت منذ العام 2012 إلى اليرموك سكان المخيم الذى تعرض للحصار والدمار على المنفى مجدداً.

 

 

               


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