السعودية تطالب طلابها بماليزيا بالتعامل مع الجهات الرسمية فى تجديد إقاماتهم

وكالات الأنباء

دعت السفارة السعودية فى ماليزيا طلاب المملكة إلى تمديد إقامتهم عن طريق الجامعات والمعاهد المنتسبين لها، وعدم التعامل مع أشخاص لتمديد إقامتهم مقابل مبالغ مالية.

ونقلت "روسيا اليوم" عن السفارة، قولها اليوم الاثنين، فى تنبيه عنونته بـ"هام جدا": "فى حالة تعثر التمديد يرجى التواصل مع الملحقية الثقافية والسفارة، وعدم اللجوء أو التعامل مع أشخاص مقابل مبالغ مالية، ويتضح فيما بعد أنها مزورة أو غير نظامية".

وأضافت "نأمل الحيطة والحذر وعدم اللجوء لهؤلاء الأشخاص حتى لا يتعرضوا إلى مخالفة القانون، وما يترتب عليه من عقوبات تشمل السجن والغرامة والترحيل".