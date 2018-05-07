الجيش السورى يحرر مدرسة تقنية الحاسوب وعددا من الأبنية بجنوب دمشق

دمشق /أ ش أ/

حررت وحدات الجيش السورى ، اليوم الإثنين ، مدرسة تقنية الحاسوب وعددا من كتل الأبنية شمال غرب حى الحجر الأسود خلال اشتباكات عنيفة ضد المجموعات المسلحة جنوب دمشق.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الاشتباكات أسفرت عن تكبيد المسلحين خسائر بالأفراد والعتاد وسط حالة من الانهيار والذعر فى صفوفهم ، مشيرة إلى أنها جاءت بالتزامن مع رمايات دقيقة من سلاح المدفعية وضربات جوية محكمة طالت تحصينات وأوكار المسلحين ومحاور تسللهم وإمدادهم فى الجزء الشمالى والشمالى الغربى من الحجر الأسود باتجاه مخيم اليرموك.

يذكر أن وحدات من الجيش السورى سيطرت ، أمس ، على عدد من كتل الأبنية ومداخل الجادات السكنية فى الجزء الشمالى من حى الحجر الأسود ، بعد ساعات قليلة على تطهير الجزء الجنوبى من الحى ، وعثرت أثناء تمشيطها الجزء المحرر على ألغام أرضية ومواد شديدة الانفجار ، خاصة بتعبئة الألغام والعبوات الناسفة ، بالإضافة إلى شبكات طويلة من الأنفاق المتفرعة حفرها الإرهابيون تحت منازل المواطنين بغية التنقل ونقل الذخيرة والاختباء.