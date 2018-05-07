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إنطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2018" فى الأردن

الإثنين، 07 مايو 2018 02:04 م
إنطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2018" فى الأردن الجيش الأردنى
(أ ف ب)
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انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض قوات العمليات الخاصة الثانى عشر (سوفكس 2018) فى الأردن بمشاركة 35 دولة وأكثر من 350 شركة متخصصة بصناعة المعدات الدفاعية والاسلحة.

وافتتح مؤتمر قادة العمليات الخاصة أعماله فى أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان بحضور مئات العسكريين من مختلف دول الشرق الأوسط والعالم.

وقال الفريق الركن محمود فريحات، رئيس أركان الجيش الأردنى فى كلمته بافتتاح المؤتمر أن "شعار معرض ومؤتمر سوفكس 2018 هذا العام هو الحرب الهجينة وبيئة العمليات المتغيرة فى مناطق العمليات الرمادية".

وأضاف "هناك تغير فى بيئة العمليات الحربية بحيث أصبحت العمليات الهجينة هى بيئة العمل الرئيسة ضمن تحديات التحالفات السياسية والتمويل، وتحديات التعبوية-الفنية والضغوطات المجتمعية المحلية وزمن الإستجابة المحدود".

وأكد الفريحات على اهمية هذا المؤتمر "لتبادل الخبرات والآراء وتطوير مفاهيم عمل مشتركة لتحقيق إستراتيجيات عمل ناجحة تضمن النجاح فى بيئة العمليات الهجينة والمتغيرة".

من جهته، قال الجنرال ريموند آنتونى توماس، قائد العمليات الخاصة للولايات المتحدة خلال كلمته أن "عقد الشراكة والتحالفات هو أمر مهم للنجاح والحفاظ على السلام وشن الحرب".

وأضاف انه "من خلال شبكتنا المدعومة من الجميع والمتكاملة باستطاعتنا أن نتعرف على مكامن الخطر على أمننا وسحقها قبل أن تؤذى مواطنى دولنا".

ويعقد مؤتمر قادة العمليات الخاصة ليوم واحد، فيما يفتتح معرض "سوفكس 2018" المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة صباح غدا الثلاثاء ولثلاثة ايام فى منطقة ماركا شرق عمان.

وتشارك فى المعرض شركات من ابرز الدول المصنعة للأسلحة والمعدات الدفاعية فى العالم وفى مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا والصين.

ويشتمل المعرض على عرض أسلحة خفيفة وثقيلة تشمل المسدسات والبنادق الأوتوماتيكية الحديثة ومضادات الدبابات والدروع والخوذ وأجهزة الاستطلاع وغيرها من المعدات.


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