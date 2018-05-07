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الإثنين، 07 مايو 2018 02:00 م
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إنشاء كوبرى على مصرف القرنين بالمنوفية بتكلفة 2 مليون جنيه

الإثنين، 07 مايو 2018 01:46 م
إنشاء كوبرى على مصرف القرنين بالمنوفية بتكلفة 2 مليون جنيه إنشاء كوبري -ارشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية،إنشاء كوبرى على مصرف القرنين بمدخل زوير وذلك بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 55% وذلك بمبلغ مليون و100 ألف جنية.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية ، فى بيان  له اليوم ،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام،وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح  بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم ، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

 


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