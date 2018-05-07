إقبال على معرض منتجات جامعة بنها وتخفيض أسعار منتجاته لـ 10%

القليوبية- أحمد عبد الهادى بكير - نيفين طه

يشهد معرض منتجات جامعة بنها إقبالاً من المواطنين لليوم الثالث على التوالي، وقد تقرر تخفيض أسعار المنتجات بنسبه تصل إلى 10% على جميع المعروضات وفى مقدمتها البيض والمنظفات والسلع الرماضانية والمفروشات.

وقالت الجامعة فى بيان إن ذلك جاء بعد أن بدأ العارضين فى تنفيذ ما قرره الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة فى زياراته للمعرض، من ضرورة إجراء تخفيضات على أسعار المنتجات تخفيفاً عن كاهل المواطنين، مما أدى إلى زيادة الإقبال ونفاذ أغلب المعروضات.