إزالة 6 مشاتل أرز على مساحه 6 قيراط بقرية مشتهر مركز طوخ

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة طوخ برئاسة محمد خيرى رئيس المدينة حملة مكبرة على مشاتل زراعة الأرز، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 6 مشاتل أرز على مساحة 6 قيراط بقرية مشتهر بطوخ.

ووجه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بحظر زراعة الأرز فى المحافظة والتصدى فورا لجميع مشاتل الأرز.

وتجدر الاشارة الى ان الازالة تتم عن طريق المبيدات حيث أن وزارة الموارد المائية والرى تتولى تحصيل الغرامات المالية من المزراعين حيث تصل الغرامة الى 2000 جنيه للمشتل المخالف و3 الاف جنيه للأرض المستدامه ويتم الإحالة إلى النيابة العامة.