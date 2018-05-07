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الإثنين، 07 مايو 2018 12:15 م
خالد صلاح
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إزالة 6 مشاتل أرز على مساحه 6 قيراط بقرية مشتهر مركز طوخ

الإثنين، 07 مايو 2018 11:15 ص
إزالة 6 مشاتل أرز على مساحه 6 قيراط بقرية مشتهر مركز طوخ جانب من الحملة
القليوبية-نيفين طه
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شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة طوخ برئاسة محمد خيرى رئيس المدينة حملة مكبرة على مشاتل زراعة الأرز، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 6 مشاتل أرز على مساحة 6 قيراط بقرية مشتهر بطوخ.

ووجه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بحظر زراعة الأرز فى المحافظة والتصدى فورا لجميع مشاتل الأرز.

وتجدر الاشارة الى ان الازالة تتم عن طريق المبيدات حيث أن وزارة الموارد المائية والرى تتولى تحصيل الغرامات المالية من المزراعين حيث تصل الغرامة الى 2000 جنيه للمشتل المخالف و3 الاف جنيه للأرض المستدامه ويتم الإحالة إلى النيابة العامة.

 

جانب من إزالة مشاتل الارز
جانب من إزالة مشاتل الارز

جانب من الحملة
جانب من الحملة

جانب من حملة إزالة مشاتل الأرز
جانب من حملة إزالة مشاتل الأرز

جانب من حملة الازالة
جانب من حملة الازالة

حملة إزالة مشاتل الأرز
حملة إزالة مشاتل الأرز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


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