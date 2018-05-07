إرهاب تل أبيب.. وزير إسرائيلى يهدد بقتل الأسد حال استخدام إيران أراضى سوريا فى هجمات

رويترز

قال وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز، اليوم الاثنين، إن إسرائيل قد تقتل الرئيس السورى بشار الأسد وتطيح بحكومته إذا استخدمت إيران الأراضى السورية فى تنفيذ هجمات ضدها.

وقال شتاينتز وهو عضو فى مجلس الوزراء الأمنى المصغر لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكترونى (واى نت) "إسرائيل لم تتدخل فى الحرب الأهلية (السورية) حتى الآن.

"إذا استمر الرئيس السورى بشار الأسد فى السماح لإيران بالعمل داخل أراضى سوريا ستصفيه إسرائيل وتطيح بنظامه" ،وأضاف "إذا سمح الأسد لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية ضدنا، لمهاجمتنا من الأراضى السورية، فعليه أن يعرف أنها ستكون نهايته".