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أول دراسة دكتوراة بحرينية فى مجال علوم الفضاء بالكلية الفنية العسكرية بمصر

الإثنين، 07 مايو 2018 04:29 م
أول دراسة دكتوراة بحرينية فى مجال علوم الفضاء بالكلية الفنية العسكرية بمصر المقدم مهندس متعب خميس الربيعة التميمى من قوة دفاع البحرين
كتب - مصطفى عنبر
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حصل المقدم مهندس متعب خميس الربيعة التميمى من قوة دفاع البحرين على درجة الدكتوراة فى الهندسة الميكانيكية فى تخصص علوم الفضاء، من الكلية الفنية العسكرية بمصر، عن الرسالة التى قدمها بعنوان تطوير محرك متكامل لدعم المهام الفضائية المختلفة (Development of an Integrated Rocket Engine Supporting Space Missions).

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ويجدر الإشارة، أن هذا النوع من المحركات يستخدم فى مركبات الإطلاق الفضائى، وفى عمليات التصحيح المدارى الخاصة بتطبيقات الأقمار الصناعية.

حضر مناقشة الرسالة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ورئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية، والمعنيين فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء فى عدد من الجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية المختصة.

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