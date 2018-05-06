865 طالب وطالبة بتمريض سوهاج يؤدون امتحانات الفصل الثانى

865 طالب وطالبة بتمريض سوهاج يؤدون امتحانات الفصل الثانىالأحد، 06 مايو 2018 03:47 م
الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
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تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج وأشرف القاضى أمين عام الجامعة،سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية التمريض للعام الجامعى 2017- 2018 .
وأطمئن رئيس الجامعة خلال جولته على توافر كافة سبل الأمن والراحة للطلاب، وتذليل أيه عقبات تعوق سير الامتحانات، كما تأكد من جودة القاعات واللجان ومدى توافر الإضاءة والمراوح ومبردات المياه والتهوية المناسبة بها ، بالإضافة إلى التشديد على تواجد الإدارة الطبية وسيارات الإسعاف المجهزة بجوار اللجان.
وناقش عزيز الطلاب فى مستوى ورقة الأسئلة ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة والضمان للورقة النموذجية،مؤكدًا على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات الغش أو الشغب.
وأوضحت الدكتورة سامية سعيد عميدة كلية التمريض أن الامتحانات تستمر لمدة 3 أسابيع، يؤدى 865 طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى 11 لجنة بمبنى الكلية،حيث يبلغ عدد طلاب الفرقة الأولى 182،و289 طالب وطالبة بالفرقة الثانية،بالإضافة إلى 264 بالفرقة الثالثة و130 بالفرقة الرابعة .
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