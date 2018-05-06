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ولى عهد البحرين يلتقى بقائد القيادة المركزية الامريكية

الأحد، 06 مايو 2018 02:49 م
ولى عهد البحرين يلتقى بقائد القيادة المركزية الامريكية ولى عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد


المنامة (أ ش أ)
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ألتقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب ملك البحرين بقصر الرفاع اليوم، الأحد، بالجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وأكد الأمير سلمان بن حمد -حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- أهمية التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يسهم فى حفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة، مشيراً إلى الجهود الدولية الرامية لتخفيف التوتر فى مختلف مناطق العالم عبر الحلول السلمية والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية التى تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل فيها.

وأشاد بالتعاون والعلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون العسكرى والدفاعى تعزيزاً لمسارات العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين .

تم خلال اللقاء اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

 


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