هنية: المقاومة الفلسطينية أحبطت مئات العمليات الاستخباراتية للاحتلال فى غزة







كتب - أحمد جمعة

قال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن المقاومة الفلسطينية أحبطت مئات العمليات الأمنية والاستخباراتية للاحتلال الإسرائيلى فى غزة.

وأكد إسماعيل هنية أن "شهداء اليوم حفظوا العمق الأمنى ومئات المجاهدين بعد عملية استخباراتية عميقة"، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس وجيشها القسام تخوض معارك على جبهات متعددة، منها المسلح، والأمنى، والشعبى، والسياسى، والإعلامى، وعلى أكثر من صعيد.

جاء ذلك فى كلمة له من مسجد ابن تيمية فى دير البلح خلال تشييع جثمان قتلى كتائب القسام الذين لقوا حتفهم أمس جراء جريمة إسرائيلية فى الزوايدة وسط قطاع غزة.

وشارك فى التشييع المئات من أبناء الشعب الفلسطينى، وقيادات الصف الأول فى حركة حماس، إلى جانب قادة من الفصائل الفلسطينية.

وأضاف إسماعيل هنية: "هؤلاء الشهداء هم فى سياق عمل جهادى بطولى متواصل منذ سنوات، وهم البنية الصلبة لعمل خاص فى كتائب القسام.

وتابع: "عدد الشهداء وازن ولكنهم قاموا بعمليات أمنية واستخباراتية معقدة حفظت مئات الأرواح والعمق الأمنى للمقاومة"، لافتا إلى أن حماس وفصائل الشعب الفلسطينى ستسدد ضربات ولكمات للاحتلال الإسرائيلى.

واتهمت حركة حماس إسرائيل بالوقوف وراء انفجار وقع فى قطاع غزة، أمس، السبت، وأدى إلى مقتل 6 من أعضاء الحركة، ووصف بيان أصدرته كتائب عز الدين القسام الحادث بأنه "جريمة نكراء".

وقالت كتائب القسام فى بيانها: "فى إطار عملية أمنية واستخباراتية معقدة قامت بها كتائب القسام لمتابعة حدث أمنى خطير وكبير أعده العدو الصهيونى للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء جريمة نكراء فى منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة".