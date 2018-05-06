video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب عن محافظة الفيوم: هيئة الثروة السمكية تعطل مشروع تنمية بحيرة قارون

الأحد، 06 مايو 2018 12:11 م
نائب عن محافظة الفيوم: هيئة الثروة السمكية تعطل مشروع تنمية بحيرة قارون النائب أشرف عزيز


الفيوم – رباب الجالى
إضافة تعليق

أكد اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، أن هيئة الثورة السمكية تقف عقبة في مشروع تنمية بحيرة قارون وتجعل خطة تنمية وتطوير البحيرة تسير ببطء شديد.

ولفت النائب في تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن زريعة تنمية المخزون السمكي ببحيرة قارون لا يتم إرسالها بانتظام وهيئة الثروة السمكية وعدت بإرسال 5 ملايين زريعة جمبري في مارس الماضي وحتي الآن لم ترسلها.

واقترح النائب عمل مفرخ أسماك بحرية ونيلية في مياه مالحة وعذبة بمحافظة الفيوم، وهو ما سيوفر عناء نقل الزريعة وتلف معظمها في عمليات النقل وتغذي بحيرتي وادي الريان وقارون وبتنميتهما سيصبحان مصدرا غنيا وجيدا للثروة السمكية في مصر

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرا الزراعة والتموين ومحافظ الفيوم يفتتحون المرحلة الأولى لتطوير بحيرة قارون

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
وفاة خالد محيى الدين مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

وفاة خالد محيى الدين مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

التعليم: إعلان البوكليت الاسترشادى الأخير لطلاب الثانوية العامة خلال يومين

التعليم: إعلان البوكليت الاسترشادى الأخير لطلاب الثانوية العامة خلال يومين

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة