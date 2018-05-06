نائب عن محافظة الفيوم: هيئة الثروة السمكية تعطل مشروع تنمية بحيرة قارون







الفيوم – رباب الجالى

أكد اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، أن هيئة الثورة السمكية تقف عقبة في مشروع تنمية بحيرة قارون وتجعل خطة تنمية وتطوير البحيرة تسير ببطء شديد.

ولفت النائب في تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن زريعة تنمية المخزون السمكي ببحيرة قارون لا يتم إرسالها بانتظام وهيئة الثروة السمكية وعدت بإرسال 5 ملايين زريعة جمبري في مارس الماضي وحتي الآن لم ترسلها.

واقترح النائب عمل مفرخ أسماك بحرية ونيلية في مياه مالحة وعذبة بمحافظة الفيوم، وهو ما سيوفر عناء نقل الزريعة وتلف معظمها في عمليات النقل وتغذي بحيرتي وادي الريان وقارون وبتنميتهما سيصبحان مصدرا غنيا وجيدا للثروة السمكية في مصر