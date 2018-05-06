مشعل السلمى: انسحاب إسرائيل من الترشح لمجلس الأمن انتصار للدبلوماسية العربية







(أ ش أ)

وصف رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، انسحاب اسرائيل من الترشح على العضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولى، بأنه يعد انتصاراً للدبلوماسية العربية الرسمية والبرلمانية .

وقال الدكتور السلمى فى تصريح له اليوم، أن البرلمان العربى كان قد أعد خطة عمل للتصدى لهذا الترشح، ونفذها من خلال الجهود التى قام بها على الساحتين الإقليمية والدولية ومن خلال المواقف والرسائل التى أرسلها للمؤسسات الدولية وبرلمانات العالم.