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الأحد، 06 مايو 2018 02:07 ص
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مزارعون بأسوان: حريصون على زراعة القصب ونطالب الحكومة بتوفير أصناف جديدة

الأحد، 06 مايو 2018 02:00 ص
مزارعون بأسوان: حريصون على زراعة القصب ونطالب الحكومة بتوفير أصناف جديدة


أسوان – صلاح المسن
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محصول القصب هو المحصول الرئيسى بمحافظة أسوان، كما تعتمد شريحة كبيرة من المزارعين والعمال على زراعة القصب، علاوة على العمالة المباشرة وغير المباشرة بمصانع السكر بكوم أمبو وإدفو.

 

بداية يقول محمد عمار، من مزارعى القصب بأسوان، إن القصب محصول مهم ويوفر عائدا ماديا لا بأس به للمزارعين، ولا يوجد محصول يمكن أن يوفر نفس العائد، فضلاً عن أن المزارعين على دراية وخبرة كافية به، ولفت إلى أن القصب ليس مجرد زراعة فقط وإنما هى منظومة متكاملة، حيث يخرج الموضوع عن كونه مجرد زراعة محصول بل هناك صناعة تحويلية أيضا تعتمد عليه، وأنهم مستمرون فى زراعته .

 

وقال أحمد عثمان، من مزارعى القصب، إن محصول القصب يعود على المزارع بفوائد عدة، منها حصول المزارع على أوراق القصب لتغذية الثروة الحيوانية، فضلا عن وجود تجارب ناجحة للاستفادة من ناتج فرم مخلفات القصب، مؤكدا أنه لا يوجد محصول يعوض المزارعين عن عدم زراعة القصب، مناشداً بتقديم أصناف جيدة للمزارعين تتسم بزيادة إنتاجيتها والعمل على حل المشكلات التى تواجه منتجى القصب مما يسهم فى زيادة الإنتاج.

 

فيما قال ناصر عيد، من مزارعى القصب، إن زراعة محصول القصب يعتبر ضمانا للحفاظ على صناعة السكر الوطنية وعدم الاعتماد على الاستيراد، وتوفير عملة صعبة للبلاد واستقرار أسعار السكر.

 

ولفت ناصر إلى أن محافظة أسوان تضم مصنعين لإنتاج السكر، فضلا عن مصانع أخرى لإنتاج الخشب الحبيبى وغيرها من الصناعات المعتمدة على القصب، وتضم الآلاف العمالة المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن وجود مخطط استثمارى لإنشاء مصنع سكر بوادى النقرة، فالمزارعون حريصون كل الحرص على زراعة أى مساحات لديهم بقصب السكر إيماناً بدورهم الوطنى.

 

وقال عبد الله محمود، من مزارعى القصب، إن هناك أودية زراعية ومشاريع لاستصلاح الأراضى ممكن زراعتها بمياه الآبار أو بالزراعة الحديثة ولن تمثل عبئا على المخصصات المائية لمحافظة أسوان أو مصر عموماً، لذلك يجب تحفيز المزارعين وتشجيعهم على زراعة القصب .فيما يناشد نواب البرلمان بدعم المزارعين القصب، وحل أى معوقات مع الوزارات المختصة تحول دون التوسع فى زراعة القصب.

 

ويشاركه الرأى محمود شحات من مزارعى القصب أن المزارعين فى مختلف محافظات الصعيد عانوا على مدار العقود الماضية كثيرا من أجل الحفاظ على زراعة القصب، ذلك المحصول الاستراتيجى، وأنهم ماضون فى ذلك من أجل توفير مخزون كاف لسد احتياجات البلاد من السكر، وأن الدولة مشكورة كل سنة تقريبا ترفع من سعر توريد القصب للمزارعين .

محصول القصب هو المحصول الرئيسى بمحافظة أسوان1
محصول القصب هو المحصول الرئيسى بمحافظة أسوان1

 

زراعة القصب
زراعة القصب

 

جانب من الزراعات
جانب من الزراعات

 

زراعات قصب باسوان
زراعات قصب باسوان

 

مطالب التوسع فى زراعة القصب
مطالب التوسع فى زراعة القصب

 

 


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