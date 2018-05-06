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مركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء يعلن عن دورة رمضانية لكرة القدم

الأحد، 06 مايو 2018 06:40 م
مركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء يعلن عن دورة رمضانية لكرة القدم دورة كرة قدم - أرشيفية


شمال سيناء - محمد الحر
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يكثف مركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء ،عن الاستعدادات لإقامة دوره رمضانية في كره القدم الخماسية للكبار من سن 17 عاما.
 
وطالب أحمد عودة ، مدير المركز الفرق الراغبة في المشاركة بالدورة تقديم قائمة پاسماء لاعبيها و دفع قيمة اشتراك الفريق  400  جنيه.
 
وأوضح "عودة" أن آخر موعد لتسجيل الأسماء ودفع الاشتراك يوم السبت 2018/5/12 ، وسيتم إجراء القرعة يوم الإثنين 2018/5/14 الساعة السادسة مساء.
 
 
 

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