مركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء يعلن عن دورة رمضانية لكرة القدم

مركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء يعلن عن دورة رمضانية لكرة القدمالأحد، 06 مايو 2018 06:40 م
دورة كرة قدم - أرشيفية
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يكثف مركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء ،عن الاستعدادات لإقامة دوره رمضانية في كره القدم الخماسية للكبار من سن 17 عاما.
وطالب أحمد عودة ، مدير المركز الفرق الراغبة في المشاركة بالدورة تقديم قائمة پاسماء لاعبيها و دفع قيمة اشتراك الفريق 400 جنيه.
وأوضح "عودة" أن آخر موعد لتسجيل الأسماء ودفع الاشتراك يوم السبت 2018/5/12 ، وسيتم إجراء القرعة يوم الإثنين 2018/5/14 الساعة السادسة مساء.
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