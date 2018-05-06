مركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء يعلن عن دورة رمضانية لكرة القدم







شمال سيناء - محمد الحر

يكثف مركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء ،عن الاستعدادات لإقامة دوره رمضانية في كره القدم الخماسية للكبار من سن 17 عاما.

وطالب أحمد عودة ، مدير المركز الفرق الراغبة في المشاركة بالدورة تقديم قائمة پاسماء لاعبيها و دفع قيمة اشتراك الفريق 400 جنيه.

وأوضح "عودة" أن آخر موعد لتسجيل الأسماء ودفع الاشتراك يوم السبت 2018/5/12 ، وسيتم إجراء القرعة يوم الإثنين 2018/5/14 الساعة السادسة مساء.