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محافظ شمال سيناء يرد على إستفسار مواطن "هل يتحمل مواطن خطأ موظف"

الأحد، 06 مايو 2018 12:43 م
محافظ شمال سيناء يرد على إستفسار مواطن "هل يتحمل مواطن خطأ موظف" محافظ شمال سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، فى بيان لها عن رد المحافظ اللواء السيد عبدالفتاح حرحور،على مواطن حول سؤاله " هل يتحمل مواطن أخطاء موظف".

وجاء فى البيان،أنه رداً على ما جاء بصفحة " محمد حجاج " بتاريخ 22مارس 2018 بشأن : هل يتحمل المواطن أخطاء الموظف؟ ،بمعنى لو كان هناك خطأ من الموظف، ترتب عليه أن يتحمل المواطن غرامة كبيرة ، هل يدفع المواطن الغرامة أو يصلح الموظف الخطأ؟.

وتابع البيان،أن مديرية التموين ردت على شكوى المواطن" أنه قد كان يتم الفصل من بطاقة التموين دون الخبز وعند تطبيق منظومة الخبز على البطاقة التموينية منذ 1 مارس 2015 في محافظة شمال سيناء ،فتحت الوزارة فترات السماح لفصل الأفراد الزائدة ،دون غرامات وكان آخرها فترة السماح من 1 أكتوبر 2017 ،حتى 31 يناير 2018 ،وبذلك أضاع على نفسه فترات المهلة ويجب عليه تسديد الغرامة المقررة على أقساط وهذا هو حق الدولة لأنه صرف نقاط الخبز بدون وجه حق".

 

 


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