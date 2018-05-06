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محافظ سوهاج : إزاله 9 تعديات على الأراضى الزراعيه بطها

الأحد، 06 مايو 2018 10:55 ص
محافظ سوهاج : إزاله 9 تعديات على الأراضى الزراعيه بطها ازاله التعديات


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج،قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا،بحملة لإزالة 9 حالات تعدى على الإراضى الزراعية وأملاك الرى، وذلك فى إطار جهود المحافظة والدولة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والحفاظ عليها.
 
وأوضح عدلي أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا،فى بيان له،أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات بناحية بندرو ساحل طهطا ،بالاشتراك مع قوات أمن الشمال وقسم شرطة طهطا والعمليات والزراعة والرى.
 
وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدى علي الأراضى الزراعية بمساحة 2 قيراط و 4 اسهم، كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة صادرة من الإدارة العامة للري بسوهاج.
 
وشدد المحافظ على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف.
 
ازالات طهطا (2)
ازالات طهطا 

ازالات طهطا (3)
ازاله التعديات
ازالات طهطا (4)
جانب من الحمله 
 

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