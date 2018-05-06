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محافظ بورسعيد: تطبيق ميكنة العمل بجميع أحياء المحافظة

الأحد، 06 مايو 2018 04:34 م
محافظ بورسعيد: تطبيق ميكنة العمل بجميع أحياء المحافظة محافظ بورسعيد


بورسعيد – محمد فرج
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أكد المحافظ اللواء عادل الغضبان ،أن بورسعيد من  أولى المحافظات فى تطبيق منظومة ميكنة العمل بجميع أحياؤها  فضلا عن ربطها بآلية موحدة من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين من خلال المراكز المتطورة .

وأضاف المحافظ فى بيان له ، أنه جاء ذلك خلال زيارة  وفد منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء ،لمحافظة بورسعيد لتفقد مراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء ،وسرعة تأدية الخدمة من خلال مراكز متطورة.

وقال المحافظ أن المنظومة تستقبل شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة أو الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو بإستخدام تطبيق إيجابى للتليفون المحمول الذى أطلقه مركز المعلومات ،ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى يناير من العام الماضى، بالإضافة إلى الإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالجهات الحكومية.

 

 


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