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محافظ الدقهلية :لا بد من إنهاء جميع المشروعات الخدمية وفق البرنامج الزمنى

الأحد، 06 مايو 2018 05:11 م
محافظ الدقهلية :لا بد من إنهاء جميع المشروعات الخدمية وفق البرنامج الزمنى الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية خلال الاجتماع


الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم، الأحد، على ضرورة دفع العمل بجميع مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017/2018 فى جميع القطاعات الخدمية بنطاق المراكز والمدن والأحياء للانتهاء منها وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017/ 2018 بحضور المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، وكلاء الوزارات للقطاعات الخدمية والمرافق، على مستوى المحافظة.

 

واستعرض أحمد الشعراوى، مشروعات الخطة لدى كل مركز وكل قطاع على حدة، إضافة إلى الاعتمادات المالية الإضافية للخطة الاستثمارية، مشيرا إلى أن إجمالى الاعتمادات الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالى المشار إليه بلغت 249 مليونا و746 ألف جنيه موزعة على برامج الكهرباء والرصف والكبارى وتحسين البيئة والأمن والمرور وبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات.

 

وأضاف محافظ الدقهلية أن الاعتمادات المالية الإضافية لمشروعات الخطة بلغت 58 مليون جنيه بإجمالى اعتمادات أساسية وإضافية 307 ملايين 864 ألف جنيه، موجها جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القطاعات سرعة وأهمية الانتهاء من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للانتهاء من الاعتمادات الإضافية الواردة لمشروعات الخطة.

 

وشدد أحمد الشعراوى، على ضرورة التنسيق التام من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القطاعات مع الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بإشراف محمد عبد الباقى، مدير عام الإدارة، لإعداد التقارير الدورية والمتابعة الجادة لنسب التنفيذ حتى الانتهاء وفقا للبرنامج الزمنى المحدد فى جميع المراكز لجميع مشروعات الخطة، مؤكدا على إزالة كافة المعوقات التى تعترض الانتهاء من جميع المشروعات بنطاق المراكز والمدن والأحياء فى جميع القطاعات على مستوى المحافظة.

 


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