قطريليكس: قطر تلجأ إلى بنوك إسبانيا للخروج من أزمتها الاقتصادية

قطريليكس: قطر تلجأ إلى بنوك إسبانيا للخروج من أزمتها الاقتصاديةالأحد، 06 مايو 2018 12:48 م
قطر - تميم
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أفاد حساب "قطريليكس" على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بأن تنظيم "الحمدين" لجأ إلى بنوك إسبانيا للخروج من أزمته الاقتصادية الطاحنة، بعد انهيار الريال القطرى والتراجع الحاد للودائع الخليجية.
وقال الحساب، نقلا عن صحيفة "ثينكو دياز" الإسبانية، إن مقاطعة قطر أدت لتراجع ملحوظ في آداء اقتصاد الدوحة، وتذبذب قيمة العملة في ظل خفض التصنيف الائتمانى للسندات القطرية، ما جعلها تلجأ إلى البنوك الإسبانية للخروج من الأزمة.
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