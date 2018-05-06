صور.. وزير التنمية المحلية يشيد بحجم العمل فى المدفن الصحى للقمامة بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أجرى اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، جولة تفقدية على الأعمال القائمة (الحفر – التسوية – طبقات العزل) فى الخليتين المزمع إنشاؤهما على مساحة 30 فدانا، لاستيعاب المزيد من النفايات والمخلفات بما يحقق أقصى استفادة ممكنة ويسهل من عملية استقبال ودفن النفايات فى أسرع وقت ممكن .

واستمع وزير التنمية المحلية لشرح تفصيلى عن آلية سير العمل بالمدفن الصحى منذ استقبال النفايات القادمة من مقلب أبو خريطة حتى يتم دفنها وفق الطرق الصحية الآمنة، وأشاد بحجم العمل المبذول على أرض الواقع خلال الفترة السابقة، مبديا إعجابه بتنظيم آلية سير العمل فى رفع ودفن مخلفات مقلب أبو خريطة، وفق الطرق العلمية ومراعاة الاشتراطات الصحية.

كما أثنى الجندى على روح الفريق الواحد والتعاون المثمر بين كل فرق العمل وعلى رأسهم الجهاز التنفيذى للمحافظة، تحت إشراف الدكتور أيمن مختار السكرتير العام، ودوره فى تحقيق ألفة للعاملين وتوفير كافة المعدات والآليات اللازمة للانتهاء من عملية نقل المخلفات وفق الجدول الزمنى المحدد .

جاء ذلك خلال تفقده للمدفن الصحى بكفر داود بمدينة السادات، بحضور المهندس أحمد سعد ممثل جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والمهندس إبراهيم هندى ممثل الهيئة العربية للتصنيع.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المنوفية، أنه تم رفع 99 ألف طن من مخلفات مقلب أبو خريطة بمعدل 1803 نقلة منذ بداية العمل وحتى اليوم، مؤكدا على أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها مع الأطراف المعنية، وأن العمل بمقلب أبو خريطة والمدفن الصحى يتم على مدار 24 ساعة، بنظام 3 ورديات للعمل ليلا ونهاراً، مؤكداً على أنه سيتم بعد الانتهاء من عمليات الدفن وإقامة غابات شجيرية أو ملاعب خماسية حسب احتياج الأهالى .



سكرتير عام محافظة المنوفية أثناء شرحه لوزير التنمية المحلية بالمدفن الصحى



وزير التنمية المحلية أثناء زيارته للمدفن الصحى للقمامة بالمنوفية