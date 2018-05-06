صور.. نائب رئيس جامعة الازهر يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الثانى

أسيوط ـ محمود عجمي

عقد الدكتور أسامة محمد عبد الرؤف، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى،اليوم الأحد،اجتماعًا مع عدد من العمداء، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للامتحانات الفصل الدراسى الثانى 2017/ 2018.

ووجه نائب رئيس جامعة الأزهر،عمداء كليات فرع أسيوط على ضرورة تهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة خلال أداء الامتحانات،ومراعاة زمن الإجابة لورقة الامتحان.

وشدد عبدالرؤف،علي منع استخدام الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات و التأكيد علي حضور جميع أعضاء الكنترول وتأمين الكنترولات والتصحيح وإعلان النتائج في الوقت المحدد وضرورة تواجد طبيب باللجان حال حدوث أي طارئ صحي للطلاب.