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صور.. مشاركة كثيفة من كبار السن فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية

الأحد، 06 مايو 2018 01:38 م
صور.. مشاركة كثيفة من كبار السن فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية مشاركة كثيفة من كبار السن فى الانتخابات


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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توجه عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى اللجان الانتخابية فى لبنان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، مؤكدين أن الإدلاء بأصواتهم يعد واجبا وطنيا ويجب على كل مواطن المشاركة فى العرس الانتخابى.

وبدأت صباح الأحد عملية الاقتراع فى مختلف المناطق اللبنانية تمهيداً لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ نحو عقد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً، أمام الناخبين البالغ عددهم وفق لوائح الشطب 3,7 ملايين شخص، على أن تتواصل عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، ليبدأ بعدها ظهور النتائج تباعاً.

الانتخابات النيابية فى لبنان
الانتخابات النيابية فى لبنان

وانتشر مندوبو الأحزاب والمرشحين منذ الصباح الباكر أمام مراكز الاقتراع البالغ عددها 1880 موزعين على 15 دائرة انتخابية، وأحاطت بها إجراءات أمنية مشددة مع وضع الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر فى حالة جهوزية، وفق وزارة الداخلية اللبنانية.

وشارك فى عمليات التصويت رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى الذى أكد أن الانتخابات النيابية التى انطلقت فى لبنان اليوم بأنها عرس انتخابى كبير، داعيا جميع اللبنانيين فى بيروت وكل المناطق إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات من أجل مصلحة لبنان، موضحا أن وجود انتخابات نيابية بعد غياب 9 سنوات امر مفيد فى حد ذاته .

وأضاف أنه إذا نظرنا لما يحصل حولنا ورأينا أن لبنان يقوم بانتخابات ديمقراطية نجد أن البلد بألف خير وعلى كل مواطن لبنانى أن يُقدم على الانتخاب ليؤدى واجبه الوطنى ويصوته لمن يريد.

ووجه الحريرى الشكر للقائمين على العملية الانتخابية من وزارتى الداخلية والخارجية وقوى الأمن والجيش اللبنانى والمندوبين والمراقبين الدوليين والقضاة وكل المؤسسات وغيرهم لافتا إلى انهم يقومون بواجب كبير لمصلحة البلد.

جانب من التصويت
جانب من التصويت

وقال الرئيس اللبنانى ميشال عون بعد إدلائه بصوته فى منطقة حارة حريك، جنوب بيروت، "اليوم يمارس فيه اللبنانيون أهم عملية سياسية ووطنية، ومجلس النواب هو المؤسسة الأم التى تتوزع منها كل السلطات"، داعياً اللبنانيين الى الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع.

واذا كانت الصور والشعارات الانتخابية تملأ الشوارع، فلا يعرف بالتحديد إن كانت نسبة الاقتراع ستكون مرتفعة اكثر من سابقاتها، وسجلت نسبة الاقتراع فى آخر انتخابات نحو 54 %.

ويتنافس 597 مرشحاً بينهم 86 امرأة، منضوين فى 77 لائحة، للوصول إلى البرلمان الموزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

أحد المشاركين فى الانتخابات
أحد المشاركين فى الانتخابات

 

المشاركة فى التصويت
المشاركة فى التصويت

 

جانب من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية
جانب من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية

 

جانب من المشاركة فى الانتخابات
جانب من المشاركة فى الانتخابات

 

كبار السن يشاركون فى الانتخابات
كبار السن يشاركون فى الانتخابات

 

مشاركة كبار السن فى الانتخابات
مشاركة كبار السن فى الانتخابات

 


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