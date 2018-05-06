صور.. محافظ الغربية يكرم فريق كورال جمعية النور والأمل بطنطا

صور.. محافظ الغربية يكرم فريق كورال جمعية النور والأمل بطنطاالأحد، 06 مايو 2018 01:09 م
محافظ الغربية يكرم فريق كورال جمعية النور والأمل
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كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية فريق كورال جمعية النور والأمل بطنطا بمبالغ مالية لتميز الفريق الفنى.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ الغربية لأعضاء الفريق بديوان عام محافظة الغربية، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام محافظ الغربية بتشجيع ذوى القدرات الخاصة على التميز والتفوق متحدين كل الصعاب.
وخلال التكريم أعرب محافظ الغربية عن شكره وتقديره لكل أعضاء فريق الكورال على تميزهم الفنى، مؤكدا على تواصله الدائم والمستمر معهم وحرصه على تشجيع ذوى القدرات الخاصة بصفة مستمرة.
جانب من التكريم
محافظ الغربية يكرم فريق كورال جمعية النور والأمل
محافظ الغربيه يكرم فريق كورال
جانب من التكريم
محافظ الغربيه يكرم فريق كورال جمعيه النور والامل
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