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الأحد، 06 مايو 2018 01:35 م
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صور.. محافظ الغربية يكرم فريق كورال جمعية النور والأمل بطنطا

الأحد، 06 مايو 2018 01:09 م
صور.. محافظ الغربية يكرم فريق كورال جمعية النور والأمل بطنطا محافظ الغربية يكرم فريق كورال جمعية النور والأمل


الغربيه محمد طارق
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كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية فريق كورال جمعية النور والأمل بطنطا بمبالغ مالية لتميز الفريق الفنى.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الغربية لأعضاء الفريق بديوان عام محافظة الغربية، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام محافظ الغربية بتشجيع ذوى القدرات الخاصة على التميز والتفوق متحدين  كل الصعاب.

وخلال التكريم أعرب محافظ الغربية عن شكره وتقديره لكل أعضاء فريق الكورال على تميزهم الفنى، مؤكدا على تواصله الدائم والمستمر معهم وحرصه على تشجيع ذوى القدرات الخاصة بصفة مستمرة.

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

محافظ الغربية يكرم فريق كورال جمعية النور والأمل
محافظ الغربية يكرم فريق كورال جمعية النور والأمل

 

محافظ الغربيه يكرم فريق كورال جمعية النور والأمل بطنطا
محافظ الغربيه يكرم فريق كورال 
 
محافظ الغربيه يكرم فريق كورال جمعية النور والأمل_1جانب من التكريم
 
محافظ الغربيه يكرم فريق كورال جمعيه النور والامل_2
محافظ الغربيه يكرم فريق كورال جمعيه النور والامل

 


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