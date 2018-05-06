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الأحد، 06 مايو 2018 02:46 م
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صور ..محافظ البحيرة تكلف بتوفير السلع الغذائية المدعمة فى شهر رمضان

الأحد، 06 مايو 2018 02:18 م
صور ..محافظ البحيرة تكلف بتوفير السلع الغذائية المدعمة فى شهر رمضان جولة المحافظ


البحيرة - ناصر جودة
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عقدت المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة، اجتماع مع القيادات التنفيذية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة ،بإستقبال شهر رمضان الكريم ، حيث تم استعراض الاجراءات التى تم اتخاذها لفتح منافذ البيع، وإقامة المعارض المكبرة لتوفير كافة السلع الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم ،بالأسعار الإقتصادية المخفضة والجودة المطلوبة بمدن ومراكز وقرى المحافظة ،مع إحكام السيطرة التموينية ومراقبة الأسواق لمنع الغش التجارى وضبط الأسعار.

ووجهت محافظ البحيرة فى بيان لها اليوم ، بضرورة التنسيق ما بين رؤساء المدن والمراكز ،والجمعيات الأهلية والغرفه التجارية والقوات المسلحه وصندوق تحيا مصر،لإعداد شنط رمضانية بمناسبة الشهر الكريم ،تحتوى على سلع غذائية يتم توزيعها مجانا ،على الأسر الأكثر احتياجا بالمدن والمراكز المختلفة  .

كما وجهت محافظ البحيرة بقيام مديرية التموين والصحة ومباحث التموين بمراقبة الأسواق ،ومتابعة السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية ،والتأكد من هويتها والتحفظ على أى سيارة مجهولة الهوية، وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وتحويلها إلى النيابة العسكرية ،حفاظا على الصحة العامة وعدم إستغلال المواطنين.

 

1 محافظ البحيرة تجتمع مع القيادات التنفيذية
 محافظ البحيرة تجتمع مع القيادات التنفيذية

 

2 محافظ البحيرة تتفقد معارض السلع الغذائية
 
محافظ البحيرة تتفقد معارض السلع الغذائية

 

3 محاغظ البحيرة تفتتح معارض السلع الغذائية
 محافظ البحيرة تفتتح معارض السلع الغذائية

 


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