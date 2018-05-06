صور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات بكلية الخدمة الاجتماعية







أسيوط ـ محمود عجمى

انطلقت اليوم الأحد،أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2017 / 2018 بمختلف كليات جامعة أسيوط.

وأجرى الدكتور أحمد عبده جعيص،رئيس جامعة أسيوط، جولة تفقدية داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من تواجد سيارات الإسعاف خارج اللجان، وتواجد الأطقم الطبية، وتوفير تهوية جيدة داخل اللجان، والتأكد من هدوء اللجان وإنضباطها والتصدى لأى محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة المشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور حمدى أبو مساعد عميد كلية خدمة اجتماعية.

وشدد رئيس جامعة أسيوط على ضرورة إلتزام كافة كليات الجامعة بالإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية والدعم اللازم للطلاب خلال أدائهم لامتحانات نهاية العام الجامعى 2017/2018، والحرص على توفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات فى سهولة ويسر .

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة المشرف على قطاع التعليم والطلاب، أنه فى الفترة الماضية تم تطوير صالات الامتحانات وإنجاز أعمال الإحلال والصيانة اللازمة لها والتى تضمنت أعمال الكهرباء والطلاء وتركيب عدد إضافى من المراوح وتخصيص مقار ثابتة مخصصة كعيادات طبية لإسعاف أى حالات إعياء مفاجئ مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الجامعة بشأن نقل أى حالة مرضية إلى وحدة استقبال الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعى .



رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات