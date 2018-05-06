صور.. رئيس الوزراء اللبنانى يدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

أدلى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية، وذلك تمهيداً لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ نحو عقد، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، فى عملية لا يتوقع أن تغير من طبيعة التوازنات بين القوى التقليدية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً (04,00 ت ج) أمام الناخبين البالغ عددهم وفق لوائح الشطب 3,7 ملايين شخص، على أن تتواصل عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، ليبدأ بعدها ظهور النتائج تباعاً.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن أكثر من 250 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات بعد 3 ساعات من افتتاح صناديق الاقتراع، ويتنافس 597 مرشحاً، بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 قائمة، للفوز بأصوات 3.7 مليون ناخب مسجلين على لوائح الشطب، للوصول إلى البرلمان.



رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى



جانب من تصويت سعد الحريرى



وصول سعد الحريرى



الانتخابات اللبنانية



جانب من تصويت سعد الحريرى بالانتخابات اللبنانية



جانب من تصويت الحريرى بالانتخابات اللبنانية