صور.. بدء فرز الأصوات عقب غلق مراكز الاقتراع فى انتخابات تونس

تونس أ ش أ

أغلقت مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية التونسية مقراتها فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس، وكانت قد فتحت أبوابها أمام الناخبين فى التاسعة من صباح اليوم الأحد، وكان قد تم اغلاق 29 مركز اقتراع تقع فى مناطق حدودية فى الساعة الرابعة عصرا أمام الناخبين، لتنطلق بها عملية الفرز.

وفِى احصاء مبدئى ، قدر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوش النسبة العامة للإقبال على التصويت فى جميع الولايات بحوالى 21%، ليبلغ عدد الناخبين المشاركين 1 مليون و89 ألفا و359 ناخبا ، ويبلغ اجمالى عدد الناخبين المدرجين فى السجلات الانتخابية خمسة ملايين و369 ألفا و892 مسجلا.

وأكّد عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصى أنّ أعلى نسبة تصويت تم تسجيلها فى ولايتى المنستير وزغوان ، حيث بلغت 30 بالمائة، فيما تم تسجيل أقل نسبة تصويت فى تونس 1 بـ 16 بالمائة.

وقدمت الهيئة نسبة الإقبال فى كل الولايات ، حيث بلغت فى سيدى بوزيد 22 ٪‏ ، وفِى المنستير 30 ٪‏ ، وفِى زغوان 30 ٪‏ ، وفى القصرين 11 ٪‏ ، وفِى "تونس 1": 16 ٪‏ ، وفِى تطاوين 15 ٪‏ ، وفِى "تونس 2 " 24 ٪‏.

كما قدرت نسب الإقبال فى ولاية بن عروس 22 ٪‏ ، وفِى أريانة 19 ٪‏ ، وفِى منوبة 20٪‏ ، وفِى جندوبة 22 ٪‏ ، وفِى الكاف 24 ٪‏ ، وفِى سليانة 23 ٪‏ ، وفِى بنزرت 16٪‏ ، وفِى باجة 23 ٪‏ ، وفِى "نابل 1 " 20 ٪‏، وفِى "نابل 2 " 13 ٪‏، وفِى زغوان 30 ٪‏، وفِى القيروان 22٪‏، وفِى قفصة 26٪‏.

وسجلت نسب الإقبال فى توزر 23٪‏، وفِى قبلى 20٪‏، وفِى سوسة 17٪‏، وفِى المهدية 27٪‏، وفِى المنستير 30٪‏، وفِى "صفاقس 1" 25٪‏، وفِى "صفاقس 2" 17٪‏، وفِى مدنين 21٪‏، وفِى تطاوين 15 ٪‏ ، وفِى قابس 17٪‏.

من جهة أخرى ، قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأجيل الاقتراع بالمراكز الثمانية بمدينة المظيلة التابعة لولاية قفصة، وأعلن رئيس الهيئة محمد التليلى المنصرى أن الإعلان عن الموعد الجديد للاقتراع سيكون عن طريق وسائل الاعلام وموقع الهيئة خلال شهر من اليوم على الأكثر.



جانب من فرز الأصوات بتونس



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