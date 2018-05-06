شاهد الضربة الجوية لطائرات F16 العراقية واستهداف قيادات داعش فى سوريا







كتب - أحمد جمعة

حصل "اليوم السابع" على مقطع فيديو للضربة الجوية التى نفذتها طائرات F16 العراقية، اليوم، الأحد، لاستهداف مقر لقيادات داعش فى منطقة الدشيشة داخل الأراضى السورية.

كان مركز الإعلام الأمنى العراقى قد أعلن أن طائرات F16 العراقية نفذت ضربة جوية موفقة، استهدفت خلالها مقر يتواجد فيه قيادات بارزة من عصابات داعش الإرهابية والذى يقع جنوبى منطقة الدشيشة داخل الإراضى السورية وقد حققت هذه الضربة هدفها بعد أن دمرت الموقع بالكامل.

وقال مركز الإعلام الأمنى فى العراق، إن الضربة جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة العراقية الدكتور حيدر العبادى، وتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة.