حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبلينا جنوب سوهاج "صور"الأحد، 06 مايو 2018 03:29 م
جانب من الحمله
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج،قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ،بحملة لإزالة 6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية ، وذلك فى إطار جهود المحافظة والدولة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والحفاظ عليها.
وأوضح المحاسب عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية بمركز البلينا ،فى بيان له،أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات بناحية علابة أبيدوس ،بالاشتراك مع قوات قطاع الجنوب بإشراف اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على الارض الزراعية بمساحة 8 قيراط
وشدد المحافظ على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف.
حملة إزالات البلينا جنوب سوهاج
حملة إزالات
حملة إزالات البلينا
حملة إزالات
حملة إزالات
حملة إزالات البلينا
حملة جنوب سوهاج
حملة إزالات البلينا جنوب سوهاج
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