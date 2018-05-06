video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبلينا جنوب سوهاج "صور"

الأحد، 06 مايو 2018 03:29 م
حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبلينا جنوب سوهاج "صور" جانب من الحمله


سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج،قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ،بحملة لإزالة 6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية ، وذلك فى إطار جهود المحافظة والدولة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والحفاظ عليها.
 
وأوضح المحاسب  عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية بمركز البلينا ،فى بيان له،أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات بناحية علابة أبيدوس ،بالاشتراك مع قوات قطاع الجنوب بإشراف اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على الارض الزراعية بمساحة 8 قيراط
 
وشدد المحافظ على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف.
 
حملة إزالات البلينا جنوب سوهاج (2)
حملة إزالات البلينا جنوب سوهاج 

حملة إزالات البلينا جنوب سوهاج (3)
حملة إزالات 

حملة إزالات البلينا جنوب سوهاج (4)
حملة إزالات البلينا

حملة إزالات البلينا جنوب سوهاج (5)
حملة إزالات 

حملة إزالات البلينا جنوب سوهاج (6)
حملة إزالات 

حملة إزالات البلينا جنوب سوهاج (7)
حملة إزالات البلينا

حملة إزالات البلينا جنوب سوهاج (8)
حملة جنوب سوهاج 

حملة إزالات البلينا جنوب سوهاج (9)
حملة إزالات البلينا جنوب سوهاج

حملة إزالات البلينا جنوب سوهاج (10)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج : إزاله 9 تعديات على الأراضى الزراعيه بطها

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

تعديات

ازلات

البلينا

جنوب سوهاج

ابيدوس




لا تفوتك
البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

وفاة خالد محيى الدين مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

وفاة خالد محيى الدين مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة